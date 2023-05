1. Kva betyr utviklinga i tryggingssituasjonen for kva tryggleiks- og forsvarspolitiske vegval Noreg står overfor på mellomlang og lang sikt?

2. Korleis bør Forsvaret og forsvarssektoren på overordna nivå vidareutviklast og bli organisert for å vareta norske tryggingsinteresser?

3. Kva er samanhengen mellom samansette truslar og andre tryggingspolitiske og militærstrategiske utviklingstrekk?

4. Korleis kan forsvarssektoren best bidra til vern om Noregs tryggleik i lys av utfordringane treffer breiare, på fleire samfunnsområde og rører ved stadig fleire sektorar samtidig?

5. Kva moglegheiter og utfordringar representerer den teknologiske utviklinga for Noregs tryggleik og for utvikling av forsvarssektoren.

6. Korleis vil berekraftsmål, og klima og miljøendringar, påverke forsvarssektoren og den tryggingspolitiske situasjonen i åra framover?

7. Kva mekanismar, evner og roller må prioriterast i forsvarssektoren for å betre forstå, motverke og forsvare nasjonale tryggingsinteresser mot eit breiare utfordringsbilete og kva kan prioriterast ned for å gi rom for dette?