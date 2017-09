Visit Norway: – Norge må jobbe for å sikre Norwegian like rettigheter som SAS

– Generelt mener vi at direkte flyvninger uten tvil vil øke gjensidige investeringer, handel og eksport og turisme mellom landene, sier Bente Bratland Holm, direktør for Visit Norway.

I dag finnes det ikke direkte flyruter mellom Tokyo og Oslo, mens det går fly til både Sverige, Danmark og Finland.

Norwegian holder døren åpen for å fly direkte mellom Tromsø og Tokyo, men selskapet blir forhindret av en 61 år gammel avtale mellom de skandinaviske landene og Russland. Denne gir SAS enerett på å fly over Sibir, slik NRK fortalte tirsdag.

Konkurransefortrinn

Til høsten skal Norge og Russland igjen møtes for å ha samtaler om den såkalte «sibirkorridoren», luftrommet over Russland der Norwegian ikke får fly.

Norske myndigheter har allerede signalisert overfor Russland at de ønsker at Norwegian skal få benytte luftrommet.

– Her må norske samferdselsmyndigheter jobbe aktivt for å sikre Norwegian rettigheter på lik linje med SAS, sier Holm.

Hun mener det er viktig at forhandlingene lykkes, og håper Norwegian da vil bruke Oslo som transittlufthavn.

– Det er ingen tvil om at direkteruter gir et konkurransefortrinn til våre naboer, sier Holm.

– Hverken Danmark eller Sverige har stor motivasjon i å være pådriver for at Norwegian skal få rettigheter til å fly over Russland. Det er i deres interesser å bevare Kastrup og Arlanda som viktige hub-er mot Asia og styrke posisjonen og trafikken her.

Holm mener også at en ny Tromsø–Tokyo-rute ville gitt Norge, og spesielt Nord-Norge, mange nye muligheter, fordi japanske turoperatører etterspør flere produkter og områder i Norge.

– De er kjent med fjordene, men japanerne er gjengangere, og de kommer gjerne tilbake etter kun få år. De reiser også hele året hvis infrastrukturen ligger til rette for det, sier hun.

SAS ønsker Norwegian velkommen, dersom sibirkorridoren åpnes.

– Vi har ikke noe imot at andre flyr til Kina og Japan over Sibir, slik vi gjør. Det eneste vi er sterkt imot er om andre skulle gjøre det på vår bekostning. De rettighetene vi har i dag, vil vi beholde, sier Ove Myrvold, direktør for samfunnskontakt i SAS.

I dag lander av og til SAS om vinteren i Tromsø, Bodø eller Evenes på ruten mellom Tokyo og København, og har ingen planer om å utvide tilbudet.

– Her er det markedet som bestemmer. I dag er det ikke noen stor vekst i trafikken fra Japan til Europa. Rutene våre mellom København og Tokyo er ikke smekkfulle, men de er passelig fulle. Når markedet vokser vil vi sette inn mer kapasitet, sier Myrvold.