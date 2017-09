Norge skal igjen møte Russland om «sibirkorridoren»

VIL TIL JAPAN: Norwegian og Lasse Sandaker-Nielsen flyr ikke direkte mellom Oslo og Tokyo, men har tro på at det er marked for å fly fra Tromsø til den japanske hovedstaden. Foto: Margret Helland / NRK

– Vi ønsker fortsatt å fly Tromsø –Tokyo. Det er mange asiater og japanere som ønsker å besøke Tromsø. Her er det enorme muligheter – også i fraktmarkedet fra Troms og Finnmark over til Asia, sier kommunikasjonssjef i Norwegian Lasse Sandaker-Nielsen.

– Men vi har en begrensing i og med at vi ikke får fly gjennom sibirkorridoren i russisk luftrom, sier han.

Møter med myndigheter

Avtalen fra 1956 mellom de skandinaviske landene og som da var Sovjetunionen gir SAS enerett på å benytte luftrommet over Sibir på ruter til Asia. Slike avtaler gjelder omtrent alle

TOKYO: Hovedstaden i Japan er verdens største by, om man tar med områdene rundt. Foto: Eirik Hind Sveen

land i Europa, unntatt Storbritannia og Italia som har fremforhandlet at mer enn ett selskap kan benytte luftrommet.

– Dette forsøker vi å endre, sier Sandaker-Nielsen.

– Hva konkret gjør dere for å endre det?

– Vi har hatt møter med næringsdepartement, Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet, og belyst hva Norge går glipp av i form av verdiskaping og arbeidsplasser. Vi har også hatt møter med andre lands myndigheter.

– Russiske?

– Primært skandinaviske.

Nye forhandlinger

HOLDER SAKEN: Statssekretær Tom Cato Karlsen og Samferdselsdepartementet. Foto: Olav Heggø / Samferdselsdepartementet

Det er Samferdselsdepartementet som har saken. Til NRK sier statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) at planen er å ta opp tråden mellom de skandinaviske landene og Russland til høsten med russiske myndigheter. De forrige forhandlingene var sommeren 2016.

– Vi har hatt gode samtaler med våre naboer i øst, og formidlet at det er ønskelig at også Norwegian får fly. Utover det er det opp til russerne å bestemme hvem som skal få lov å fly over deres territorium. Dette er en sak vi blir å ta opp på møtene i høst, sier Karlsen.

– Hvor viktig er dette?

– Vi mener det er et viktig punkt at Norwegian får fly over russisk Sibir, sier han.

Lover ikke

Men om Norwegian faktisk blir å fly Tromsø–Tokyo dersom avtalen revideres, kan ikke selskapet love:

– Vi kan ikke garantere det, men det er absolutt en mulighet. Vi har sett på den ruta og vi vet at det er mange som ønsker seg den, både reiseliv og eksportnæring her i Norge. I tillegg er det stor interesse for ruten i Japan og Asia generelt, sier Sandaker-Nielsen.

– Får vi hindra de elgamle barrierene og det er fritt leide og lik konkurranse gjennom den passasjen, så er det absolutt en mulighet.

