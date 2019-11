– Vi har en drivstoffavgift i dag som fungerer veldig bra. Vi tror det er mulig å øke den og at folk flest vil synes det er greit. Det er gode tiltak vi vil bruke pengene på, sier Tone Marie Myklevoll (Ap).

Tone Marie Myklevoll (Ap) håper og tror folk har forståelse for behovet kommunen har for å få trygge skoleveier. Foto: Marita Andersen / NRK

Hun er leder av kommune- og byutviklingsutvalget i Tromsø. Tirsdag gikk flertallet der inn for en dobling av dagens drivstoffavgift. Flertallet vil at mesteparten av pengene skal gå til sikring av skoleveier i Tromsø.

En ekstraordinær drivstoffavgift ble innført i Tromsø allerede i 1990. Nå er den på 106 øre per liter. Men nå vil politikerne altså øke den til 212 øre.

For å få doblingen av avgiften innført må det godkjennes av Stortinget. Søknad om å få det innført fra sommeren 2020 og i to år fremover blir nå sendt.

Myklevoll sier det er behov for en økning.

– Vi er i en kritisk situasjon i Tromsø med tanke på infrastruktur. Vi har et stort behov for å oppgradere veinettet. I det såkalt bompengeforliket til regjeringen er Tromsø skjøvet ut i tid. Dette er et forsøk på å bli mindre mellombar, mens vi venter på å komme til forhandlinger om en byvekstavtale.

Under møtet tirsdag ble det klart at bilistene i Tromsø må være forberedt på å betale mer for å bruke bil fremover. Foto: Marita Andersen / NRK

– Frp kan ikke være med på dette

I dag lå bensinprisen i Tromsø på 17,71 kroner. Diesel 16,71. Med en dobling av avgiften kan prisen bikke 20 kroner per liter.

Fremskrittspartiet i Tromsø har fått nok. De var det eneste partiet som stemte imot på dagens møte.

– Vi synes dette er for galt. Trykket på bilistene er blitt for stort. Det skal innføres piggdekkavgift, det snakkes om bompenger og drivstoffavgiften skal dobles. Dette kan ikke Frp være med på, sier gruppeleder Bjørn Gunnar Jørgensen.

Bjørn Gunnar Jørgensen (Frp) stemte mot en dobling av drivstoffavgiften. Han mener bilistene har evig nok i avgifter. Foto: Marita Andersen / NRK

– Du har tidligere åpnet for å øke drivstoffavgiften for å unngå bompenger, nå har du mulighet til å innfri det?

– Det er stor forskjell på dette og det vi har antydet, som var en forsiktig økning. Det er sånn vi har bygd opp Tromsøavgiften. Fra en 50-øring, og økning på 5-10 øre i året. Å doble den over natta er noe helt annet og det kan vi aldri i livet være med på.

Jørgensen mener det er gode tiltak flertallet av politikerne vil bruke pengene på, men han synes ikke en økning av avgiften er den rette løsninga.

– Bompenger hadde vært mer rettferdig

Bilister NRK har snakket med jubler ikke akkurat over en dobling av drivstoffavgiften.

– Jeg synes det er helt for jævlig, rett og slett. Det er dyrt nok allerede, sier Viktoria Helen Jacobsen.

Hun er ikke tilhenger av bompenger, men vil heller ha det enn en doblet avgift på drivstoffet.

Viktoria Helen Jacobsen mener det ville vært bedre med en regning fra et bompengeselskap en gang i måneden enn å betale mer hver eneste gang tanken må fylles. Foto: Marita Andersen / NRK

Ruben Elvebakken synes han allerede betaler for mye i skatt og avgifter.

– Jeg synes det går for langt, men det er lite vi kan gjøre med det. Jeg vil ha det slik som i dag, med dagens drivstoffavgift og ingen bompenger.

Trond Ringstad sier han har mer sansen for bompenger, som han tror vil være mer rettferdig.

– Jeg bor i nabokommunen Balsfjord, så jeg trenger ikke fylle i Tromsø. Derfor kommer jeg til å fylle hjemme og dermed bidrar jeg ikke til veiene i Tromsø. Da hadde det vært bedre med bompenger. Jeg vil egentlig ikke ha det heller, men jeg ser ingen vei utenom.

Leder av kommune- og byutviklingsutvalget, Tone Marie Myklevoll sier at drivstoffavgiften vil forsvinne i det øyeblikket de får en byvekstavtale på plass.

– Vi er veldig usikre på hva bompengeforliket egentlig betyr for Tromsø, og for framtiden til byvekstavtalen. Det venter vi i spenning på.