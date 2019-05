Her er det «ingen» som protesterer på bompenger

– Jeg synes vi har fått fine veier her. Det er helt greit at vi må være med å bidra til det, sier bodøværingen Daniel Björkfors.

Bilistene i Bodø må gjennom én av åtte bomstasjoner for å kjøre inn til byen. Totalt er det 10 bomstasjoner i kommunen.

Over hele fylket ruster man opp veiene. E6 og Toventunnelen på Helgeland, Hålogalandsbrua og Bypakke Bodø har alle blitt til takket være bompenger.

Dette har medført mange bomstasjoner.

I Nordland ble det til sammen betalt 448 millioner i bompenger i 2018. Deler man det beløpet på antallet som bor i fylket, gir det et snitt på 1.842 kroner per innbygger. For Bodø var det samme tallet 2.796 per innbygger i fjor.

Ifølge Statens Vegvesen står bommene for 72 prosent av pengene som betaler for Bypakke Bodø. Det nasjonale snittet er rundt 28 prosent, skriver Minerva.

Nå øker man satsene i Bodø. Rådmann Rolf Kåre Jensen sier til Avisa Nordland at det ikke har før til sterke reaksjoner.

– Det er ingen som jubler for takstene i Bodø, men man går ikke til dramatiske aksjoner.

Ny E6 på Helgeland er blant prosjektene i Nordland som er bomfinansiert. Foto: Jan Fredrik Eliassen/Statens vegvesen

Små kostander

Bilist og bodøværing Björkfors blir ikke skremt av at Bodø kommune øker satsen fra 14 til 20 kroner for å passere bomringene.

– Foreløpig er det ikke så veldig store kostander knyttet til bompengene her. Jeg kan forstå det sørpå, der beløpene er mye høyere enn her.

– Så det er verdt å betale mer?

– Ja, i hvert fall når resultatet blir så fint som det blir her i byen. Jeg tenker at vi må bidra til fellesskapet.

Opprør i Bergen

Flere steder i landet er bompenger den store kampsaken i valgåret 2019.

Bodøværingen Daniel Björkfors betaler bompenger med glede.

Ordføreren i Klepp i Rogaland og hennes familie har fått trusler av motstandere av bomstasjonene. Og i Bergen er bomlista større enn noen av de etablerte partiene.

Til sammenligning skal Bergen kommune ta inn én milliard i året gjennom sine bomstasjoner, ifølge Motor.no.

Det gir 3.548 kroner i året per innbygger. Den daglige brukeren av en bensinbil betaler rundt 1.500 i måneden.

Bergen kommune har 30 bomstasjoner.

– Nok er nok

Jonny Guldbransen i Bodø Frp sier han tror det finnes en betydelig motstand mot bompenger i Bodø.

Jonny Gulbrandsen i Frp mener staten bør finansiere en større del av Bypakke Bodø. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra folk som vil rive hele bypakken. Men du har helt rett i at motstanden ikke er like stor som i Bergen.

– Det har en betydning at det ikke er like dyrt her som i Bergen. Men uansett, nok er nok. Vi må hjelpe folk ved å fjerne bommene.

Guldbransen er enig i at innbyggerne i Bodø har fått igjen mye for bompengene, men er ikke fornøyd.

– Staten burde betalt mer. Det bør brukes mer fra oljefondet.

Villig til å betale bompenger

I Narvik har kommunen sagt seg villige til å bruke bompenger til å bygge en ny tunnel.

Rune Edvardsen (Ap) er ordfører i Narvik. Foto: Sander Andersen / NRK

Ordfører Rune Edvardsen (Ap) sier at de har over 400 tunge kjøretøy gjennom Narvik sentrum hver dag.

– Vi må ha E6 ut av sentrum! Vi må ha en bytunnel i en Narvik-pakke. Tålmodigheten er slutt. Vi er nødt til å få det til uansett hva som skjer.

Edvardsen sier han er motstander av bompenger, men at han er usikker på om tunellen lar seg bygge uten.

– I vårt prinsippvedtak var vi villige til å bli med på bompenger. Jeg mener uansett at staten og regjeringen bør gå inn å dekke dette fullt og helt.