Snakket til tomme stoler under skoledebatten

Gymsalen på Tromsdalen videregående skole er stappfull av elever og ungdomspolitikere. Skoledebatten i forbindelse med stortingsvalget 11. september vekker engasjement og følelser hos de unge velgerne.

Samtidig, i et klasserom like ved, sitter tre ungdomspolitikere klar til en annen skoledebatt. Denne i forbindelse med sametingsvalget, som også skal finne sted den 11. september.

Her er det ingen tilhørere. De to som var i klasserommet da politikerne ankom, har gått.

– Jeg synes det er synd at ingen kommer. Skolevalgene er veldig viktig for valgdeltakelsen. Det er en fin mulighet for elevene å lære om politikk og valg, slik at de kan en del når de er gamle nok til å stemme, sier Sandra Márjá West i partiet Norske Samers Riksforbund (NSR).

Oppmøtet var betydelig bedre på skoledebatten om stortingsvalget som foregikk samtidig som sametingsdebatten. Foto: Marita B. Andersen / NRK

Siden forrige sametingsvalg har samemanntallet økt med 2 000 medlemmer, og de som jobber med valget ser en trend om at stadig flere unge ønsker å stemme under valget.

Samtidig mener statsviter og valgforsker, Frank Aarebrot, at flere riksmedier har valgt å tie om sametingsvalget.

Uheldig kollisjon

Susann Elvebakk visste ikke at det var sametingsvalg i år. Foto: Marita B. Andersen / NRK

– Jeg visste rett og slett ikke at det var sametingsvalg også. Det har vært så my snakk om stortingsvalget i det siste, sier elev ved Tromsdalen VGS, Susann Elvebakk.

Sandra Márjá West mener det er uheldig at sametingsvalget faller på samme dato som stortingsvalget.

– Vi opplever at det ikke er så mye kunnskap om sametingspolitikken, samtidig drukner i stortingsvalget. Det er i utgangspunktet en utfordring å få inn sametingssaker i media, særlig nå i stortingsvalgperioden, sier hun.

Sammen med Asgeir Fagerli Landberg (H) og Brynjar Andersen Saus (AUF) valgte West likevel å gjennomføre debatten. De filmet den, for å kunne spre den i sosiale medier i etterkant.

Saus i AUF synes det er mest synd på ungdommene som ikke fikk med seg debatten.

– Det er en viktig debatt i en viktig sak, som ungdommene burde fått med seg, sier han.