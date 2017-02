I dag får Giæver tillatelse til å fly

– Jeg liker en utfordring, men jeg er glad jeg var naiv i starten og trodde dette skulle gå greit, sier Ola Giæver til NRK.

I juli i fjor kom nyheten om at Ola Giæver ville ta opp kampen med sin tidligere arbeidsgiver, Widerøe, om kortbanenettet i Norge.

Også det danske flyselskapet Danish Air Transport (DAT) kastet seg inn i konkurransen, og Giæver fortalte til NRK at han hadde vært i samtaler med danskene om hvilke ruter som passet for dem og hvilke ruter som passet for DAT.

Det fikk eksperter på slike anbudskonkurranser til å reagere, og Konkurransetilsynet til å gjennomføre en razzia i Giævers lokaler.

Men Konkurransetilsynets razzia førte ingen vei, og Widerøe feide alle konkurrentene av banen i anbudskonkurransen.

Det stoppet ikke Ola Giæver. Da Widerøe fikk anbudsrutene bestemte han seg for å satse på det kommersielle markedet i stedet. Alt han manglet var den nødvendige AOC-lisensen, som gir dem tillatelse til å opereres om kommersielt selskap.

Den får han altså i dag.

– Dette er en gledens dag! Vi har jobbet steinhardt for dette i ti måneder. Vi får lisensen i Bodø nå i formiddag, og flyr den rett til Tromsø. Seinere i dag skal vi ha en AOC-fest i Lyngen, forteller Ola Giæver.

Allerede i helgen starter de opptreningen av pilotene, samtidig som de skal reise til Canada for å hente flere fly. Om 30 dager, i midten av mars, starter de etter planen flygingene.

– Vi starter med ruter mellom Tromsø og Hammerfest, og Tromsø og Svolvær, sier Giæver.

Billettsalget starter allerede natt til onsdag, og billettene vil koste mellom 499 og 999 kroner.

For de planlagte oppstartsdatoene for FlyViking i meidten av mars selger Widerøe billetter mellom Tromsø og Hammerfest fra 799 kroner. For å reise mellom Tromsø og Svolvær må du i alle fall ut med nærmere 2 000 kroner.

NRK har dokumentert Ola Giævers arbeid for å få FlyViking på vingene i en dokumentarserie på nett (som du kan se her), og i form av en TV-dokumentar som du kan se i videovinduet øvert i saken.