FlyViking-flyet «Tore Hund» får nytt liv hos Widerøe: – Lekkert

Widerøe har kjøpt seg et nytt fly.

Det vil si: Flyet er nytt hos Widerøe, men ble inntil et par år siden brukt av FlyViking. Flyselskapet som skulle gi Widerøe konkurranse på kortbanenettet, men som til slutt ikke fikk det til å gå rundt økonomisk.

Flyet har fremdeles FlyViking sitt registreringsnummer LN-FVB. Det er første fly i selskapets Dash-8 flåte som er lakkert i ny design.

Kommunikasjonssjef Catharina Solli hos Widerøe beskriver det nye designet som flyene får, som «friskere».

– Det ser veldig lekkert ut når du ser haleroret med pålakkerte alpine fjell plassert i London eller Tyskland som viser topografien. Ikke minst har vi fått inn det norske flagget ved kjennemerket, sier hun.

Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe. Foto: Widerøe

Dagens design stammer fra 2001 og 2002. På sikt skal det nye designet prege alle flyene i Widerøes flåte. Det er fremdeles modellen Dash 8 fra canadiske de Havilland som er foretrukket med tanke på rutenettet i selskapet.

– Et fly er ikke en billig investering. Men dette er et godt fly som er perfekt for forholdene vi opererer i på kortbanenettet i Norge, sier Solli.

– Tiden er nå moden for å gjøre et lite ansiktsløft på disse flyene.

Samtidig med nyanskaffelsen, gir Widerøe Dash 8-flåten et ansiktsløft med nytt design, av samme type som selskapets jetfly. Foto: Widerøe

Settes i trafikk neste år

Planen er at alle flyene i Dash-8-flåten skal få en kosmetisk oppgradering.

Det innebærer blant annet ny, friskere grønnfarge, lysere blå farge på setene og på det nyeste flyet blir det også mulighet for mobil-lading om bord.

Det nye tilskuddet i flåten blir hentet fra Canada og ankommer Norge på nyåret. Flyet settes i trafikk i løpet av første kvartal 2020.

Hva FlyViking-gründer Ola Giæver synes om at hans gamle fly nå får nytt liv hos konkurrenten, vites ikke. Han vil ikke kommentere saken overfor NRK.

Det tidligere FlyViking-maskinen med registreringsnummer LN-FVB er ikke lenger har byttet ut rødfargen med grønn Widerøe-lakkering, og blir selskapets første Dash 8-fly med nytt design. Foto: Widerøe

Kan ikke endre registreringsnummer

Widerøe gjennomførte i 2016 et program for livsforlengelse for flyflåten. Dette øker antall landinger fra 80 000 til 120 000, for levetiden.

– Fly som går på «melkeruta» fra Tromsø til Kirkenes vil ha flere takeoff og landinger og påfølgende større slitasje enn de større flyene som trafikkerer mellom Bodø og Oslo., sier Solli.

I fjor lanserte selskapet sin satsing på nye Jetfly.

Det nye flyet Dash 8–100 turbopropellflyet blir utrustet med fabrikknye motorer. Om at registreringsnummeret, LN-FVB, består – forklarer Solli:

– Når et anskaffet fly allerede bærer et norsk registreringsnummer, kan vi ikke endre dette. På lik linje med et par andre av flyene vi allerede har, begynner heller ikke dette flyets kjennetegn med W.

Hun sier at det vil gjøres flere investeringer for å holde flåten oppdatert, og gjøre flåten mer miljøvennlig. I tillegg begrunner de investeringen i nye fly for å bedre reservekapasiteten og gi bedre regularitet.