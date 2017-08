Gir æren for suksessen til folket i Nord-Norge

– Folket i Nord-Norge har et eierskap til arrangementet. De kjører hjemmefra for å se etapper andre steder og lager stemning. Det er godt å høre at det er skapt noe unikt og annerledes.

Daglig leder Knut Erik Dybdal for Arctic Race of Norway 2017. Foto: Jørn Inge Johansen / nrk

Det sier en litt hes, daglig leder Knut Erik Dybdal i Arctic Race of Norway til NRK.

I går syklet belgiske Dylan Tyeuns (BMC Racing Team) over målstreken i Tromsø, og satte dermed punktum for årets Arctic Race of Norway. Løpet, som startet på Andørja med folkefest på torsdag, ble avsluttet i går.

– Årets utgave er en liten jubileumsutgave, og jeg sier som mange andre, at i år tok vi sirkuset «hjem igjen», der alt startet for fem år siden. Med avslutning i Tromsø, har det vært en fantastisk tur.

PÅ PALLEN: Dylan Teuns ble for sterk for August Jensen i Arctic Race. Foto: Pauline Ballet / Arctic Race of Norway

Stolt

Blant folkefest, flagg og god stemning trekker Dybdal frem nordlendingen August Jensens prestasjon som et av årets sportslige høydepunkt.

– Jeg gav han en klem, og aldri før har jeg kjent noen så varm. Han er i sin egen klasse, og presset kroppen sin veldig. Det er synd det ikke ble en sammenlagtseier, men den sterkeste vant.

Sammen med Jensen og 600 andre involverte viste Dybdal de beste TV-bildene og minnene fra helga under søndagens avslutningsmiddag. Det hele endte med applaus og gisp fra idrettsutøverne.

Godt samhold

Med et vellykket arrangement, kan Dybdal starte planleggingen for neste år. Statsminister Erna Solberg (H), som sto og ventet på rytterne ved målgang i Tromsø, garanterer mer støtte til det nordnorske rittet i årene som kommer.

Dybdal tror at grunnen til at arrangementet støttes er godt samhold og god lagånd i Nord-Norge.

– Vi er kommet i en posisjon som et ledende idrettsarrangement i Norge, og den posisjonen skal vi ikke gi fra oss. Vi har fått til dette på fem år, og det ville vært utrolig vanskelig om de skal la være å støtte opp.

Jobber videre

Dybdal uttalte sist uke at Svalbard er en mulighet for neste års ritt. Det har han ikke gitt avkall på etter årets ritt, heller tvert imot.

– Vi er i dialog med flere, blant annet Russland, Sverige og Finland. Med et slikt folkesamarbeid som det vi har i nord på tvers av grenser, kan en god plan løse mye.

Dybdal nå jobbe videre med å feste den populære sykkelritt-datoen, slik at flere internasjonale stjerner kan delta, og gjøre nivået i ARN enda høyere.

– I år var det utrolig mange ritt samme helg, og lagene må prioritere. Derfor må vi fremover jobbe slik at vi viser posisjonen vår enda tydeligere, internasjonalt sett.

Hør mer: Intervjuet med Knut Erik Dybdal i NRK Troms morgensending her.