– Dette er den største dagen i mitt liv

– Dette var intet mindre enn fantastisk. Å vinne på hjemmebane med så mange som heiet på meg, med familien til stede, det var utrolig.

Dark horse

Jensen fortalte at det betyr mye for han å vinne i dette fine selskapet.

– Ingen hadde vel trodd at jeg skulle gjøre det så bra i dette feltet med så mange store syklister, sa han til vår reporter da han hadde fått igjen pusten.

– Dette skal jeg nyte, men det er jo et løp i morgen også. Det er jo ikke så langt fram til sammenlagtseieren.

– Kan du vinne sammenlagt?

– Jeg må i alle fall prøve, sier dagens vinner.

Fornøyd familie

Kjæresten Julie Johannesen og mor Hedvig Holm fikkk se triumfen på nært hold i Finnvikdalen. Foto: Gunnar Grindstein

Både August jensens mor og hans kjæreste var blant dem som sto i målområdet og fikk se triumfen på nært hold.

– Dette var helt fantastisk, og det ble en masse følelser da vi skjønt at han hadde vunnet. Det sa Jensens mor, Hedvig Holm, da hun skjønte at sønnen ble best av alle i dag.

Vinnerens kjæreste, Julie Johansen slo fast at dette var en svært fortjent seier.

– Han har jobbet så hardt for dette, og vi visste at han kunne klare det. Det var godt å se at han nå fikk vist det for alle andre også, sier hun.