Trist nyhet for sykkelfansen: – Cavendish stiller ikke i Arctic Race likevel

Det bekrefter sjefen for Team Dimension Data, Douglas Ryder, til NRK søndag morgen.

– Dessverre stiller ikke Mark til start i Arctic Race of Norway likevel. Han er ikke frisk etter skulderskaden, sier Ryder.

Cavendish ødela skuldra i en velt på den fjerde etappen av Tour de France tidligere i sommer. Likevel var det håp om at en av de største stjernene i sykkelsirkuset skulle stille til start i Arctic Race of Norway som starter på torsdag.

– Det er viktig for Mark å få mest mulig ritt-trening nå før VM i Bergen. Det blir et veldig tøft mesterskap, så det er viktig at vi får Mark tilbake på sykkelsetet så snart som mulig, sa Ryder til NRK tidligere denne uken.

Men den medisinske sjekken viste altså at Cavendish ikke er klar for å konkurrere ennå.

Knut-Eirik Dybdal er skuffet over at Mark Cavendish ikke kommer til Nord-Norge likevel. Foto: Dan Henrik Klaussen / NRK

– Vi visste jo at det var en risiko for at dette ville skje, og det er ikke så mye vi kan gjøre med det. Vi har forståelse for at Cavendish må prioritere som han gjør, sier daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal til NRK.

Rittledelsen har fått beskjed fra Team Dimension Data om at de jobber med en god erstatter for Cavendish, men det er foreløpig ikke klart hvem det blir.

Disse lagene stiller i Arctic Race of Norway Ekspandér faktaboks Astana

Team Dimension Data

BMC

Cofidis

Team Katusha Alpecin

Direct Energie

Foruneo – Vital Concept

Team Sunweb

Wanty Groupe Gobert

Aqua Blue Sport

Nippo – Vini Fantini

Sport Vlaanderen

Team Coop

CCC Sprandi Polkowice

Delko Marseille

Team Fixit.no

Team Novo Nordisk

Sparebanken Sør

Gazprom – Rusvelo

Joker Ocopal

Veranda's Williams

WB Veranclassic Aquality Protect

– Mark Cavendish er et navn folk som ikke er så interessert i sykkel også kjenner. Det er klart det ville vært viktig for rittet å få han hit, men vi har flere andre dyktige syklister i feltet og vi skal nok klare å arrangere et utmerket ritt likevel, sier Dybdal som avslører at lista over deltakere blir offentliggjort i morgen.