Frykter omkamp etter omkamp om Nord-Norgebanen

– John F. Kennedy sa at han skulle ta USA til månen på åtte år. Da må vi kunne klare å få tog til Tromsø på ti år, sa Hermstad under lørdagens debatt på Husøy.

Fredag kveld ble regjeringspartiene enige om en ny bompengeskisse.

I skissen står det blant annet at regjeringen skal gjennomføre en såkalt konseptvalgutredning for «utvikling av transportløsninger i Nord-Norge, herunder Nord-Norgebanen.»

– Jeg ser på dette som et lite gjennombrudd for Nord-Norgebanen. Men vi vet inderlig godt at statsministeren ikke brenner for dette, og det kommer til å bli omkamp etter omkamp i denne saken, sier Hermstad.

Arild Hermstad, nasjonal talsperson i MDG, mener det bør være mulig å få Nord-Norgebanen på plass i løpet av ti år. Du trenger javascript for å se video. Arild Hermstad, nasjonal talsperson i MDG, mener det bør være mulig å få Nord-Norgebanen på plass i løpet av ti år.

Er det behov?

Den foreslåtte Nord-Norgebanen har en foreløpig prislapp på drøye 130 milliarder kroner. Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik er ikke sikker på om Nord-Norgebanen er den beste løsningen for transporten i Nord-Norge.

Slotsvik får støtte fra Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

– Næringsaktørene i Troms og Finnmark mener ikke at jernbane er løsningen på utfordringene de står overfor, sier han.

– Det er lurt at regjeringen nå ønsker å se hele transportbehovet i Nord-Norge under ett. Våre medlemmer ønsker mer penger til veier, tunneler, og broer for å få sine varer ut til de store markedene, sier Almlid.

Samtidig er folk i Nord-Norge tydelige på at de ønsker en jernbane videre nordover fra Fauske.

SKEPTISK: Ole Erik Almlid i NHO mener næringsaktørene i Troms og Finnmark ikke er like overbevist om at jernbane er den riktige løsningen for Nord-Norge. Foto: Moment / Moment Studio

Befolkningen vil ha tog

Mer enn syv av ti innbyggere i Troms og Finnmark sier at de gjerne vil ha Nord-Norgebanen, ifølge en undersøkelse gjort av InFact.

De får støtte fra Kirsti Bergstø, nestleder i SV.

– Vi må bygge opp Nord-Norge, blant annet ved å satse på jernbane. Nå er det Nord-Norges tur til å satse på miljøvennlig transport av folk og fisk, sier hun.

Men både fiskeriminister Harald T. Nesvik og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener et slik prosjekt må vurderes nøye, før spaden settes i jorda.

– Vi skal ta en diskusjon på det, men jeg tviler på at det er så lurt å si at den skal bygges nå. Vi har noen som ønsker jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes, noen som vil ha den mellom Narvik og Tromsø og noen som mener jernbane mellom Fauske og Tromsø er det beste. Vi må ta ei vurdering på hva vi har behov for, slik at vi slipper en borgerkrig, sier Bakke Jensen.