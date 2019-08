Folk i nord er samstemte: – Vi vil ha jernbane!

I en undersøkelse InFact har gjort i det snart sammenslåtte storfylket, svarer 77,7 prosent at de vil ha Nord-Norgebanen. Mer enn to tusen personer har deltatt i undersøkelsen, som ble gjennomført 14. august på oppdrag fra NRK, Nordlys og iFinnmark.

Innbyggere i Troms og Finnmark er enige om i hvert fall én ting: De mener staten bør bygge jernbanen videre nordover. Foto: Jernbanedirektoratet

Flest jernbanetilhengere er det i Troms. Hele 82 prosent av de spurte mener den bør forlenges fra Fauske og videre nordover, mens 68,4 prosent av finnmarkingene vil ha jernbane.

En utredning som Jernbanedirektoratet har gjort, viser at en jernbane mellom Fauske, via Narvik og til Tromsø, kan komme til å koste 120 milliarder kroner. Samfunnsøkonomisk vil den ikke bli lønnsom.

Likevel vil innbyggerne i Troms og Finnmark ha jernbane. Og de er ikke alene. Faktisk er nordmenn flest positive til at det bygges mer jernbane i nord. Det viser en meningsmåling VG har fått utført. 60 prosent av de spurte er positive til utbygging av Nord-Norgebanen, helt uavhengig av hvilket parti de stemmer på.

Martine Tennholm leder i FpU i Troms og Finnmark, mener den brede enigheten blant folk om at jernbanen bør forlenges nordover, bør lyttes til av de sentrale politikerne. Foto: Pål Hansen / NRK

– En god investering

Også velgerne til «bilpartiet» Frp ønsker jernbane i nord. Hele 67,9 prosent av dem vil at politikerne skal gå for Nord-Norgebanen.

Martine Tennholm er leder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) i Troms og Finnmark. Hun forklarer det høye tallet slik:

– Vi har ikke fått så mye som vi håpet i Nasjonal Transportplan. Da håper vi at ved å jobbe for tog, vil vi få mer midler opp til nord, både på jernbane og på å trygge veier.

Hun mener Nord-Norgebanen vil være en god investering, og håper partiledelsen er enig.

– Vi har fått en skikkelig gjennomgang og mer kunnskap på bordet. Sjøl om det er dyrt, er det en god investering. Om partiledelsen hører nok stemmer fra nord, så vil vi få dem med oss. Den brede politiske enigheten bør vi utnytte når det er en så god sak, sier hun.

Hulda Holtvedt er leder i Oslo Grønn Ungdom. Hun mener jernbane fra Fauske og nordover bør prioriteres. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Handler om prioritering

Hulda Holtvedt er talsperson Grønn Ungdom nasjonalt. Hun har nettopp toget seg så langt hun kunne nordover. Ett og et halvt døgn tok det å reise tog- og bilveien fra Oslo til Tromsø.

At folk i Troms og Finnmark, helt uavhengig av hvilket parti de stemmer på, ønsker seg jernbane, kommer ikke som noen overraskelse.

– Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Nå snakker man om flyskam, og det er helt klart av vi må fly mindre i møte med klimaendringene. Den selvfølgelige tingen å gjøre da, er å sørge for at hele landet har tilgang på miljøvennlige transportalternativer. Nå har vi snakket om den Nord-Norgebanen i hundre år. Hadde det vært snakk om en motorvei på Østlandet, hadde man bygget den sånn, sier hun og knipser med fingrene.

At den kan komme til å koste mer enn 100 milliarder kroner, er ikke et argument imot bygging, mener Holtvedt

– Den motorveien de bygger på Vestlandet nå, fergefri E39 er nesten tre ganger så dyr. Det handler om prioriteringer. Denne regjeringen prioriterer å bygge kjempedyre motorveier i stedet for tog som vi kan reise utslippsfritt med i framtida.

Ikke uventa er SV og Venstre sine velgere de mest positive til at det bygges jernbane nordover fra Fauske. Her er over 90 prosent av de spurte for Nord-Norgebanen.

81 prosent av dem som stemmer Arbeiderpartiet og 62 prosent av Høyre-velgerne vil ha jernbane i nord.