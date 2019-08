Venstre sier ja til bompengeavtale, men refser prosessen

Statsminister Erna Solberg sa på en pressekonferanse fredag kveld at de tre andre partiene i regjeringen måtte ta stilling til hennes endelige bompengeskisse i løpet av helgen.

Frp-leder Siv Jensen og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sa tidlig etter pressekonferansen at de støtter skissen. Dermed manglet bare Venstre

Klokken 23.00 fredag kveld kom avgjørelsen.

– I forhold til Granavolden (regjeringsplattformen) så har vi nå fått prioritert kollektiv foran bom. Derfor har Venstre valgt å si ja, sier Trine Skei Grande.

Erna Solbergs endelige skisse i bompengesaken Ekspandér faktaboks Regjeringen vil tilby kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i prosjektene som i dag finansieres 50/50. For kommunene som takker ja, vil halvparten av det økte tilskuddet på anslagsvis 8 mrd. kroner øremerkes reduserte bompenger og halvparten bedre kollektivtilbud i byene etter lokal prioritering. Økningen fra 50 til 66 prosent utbetales fordelt på hele avtaleperioden for byvekstavtalen uavhengig av fremdrift. Avtalen legger nullvekstmålet til grunn. Forutsetning for tildeling av midler, er at dette målet nås. Regjeringen signaliserer at i byområder med byvekstavtaler der staten har lagt frem tilbud, vil tilbudet målt i kroner stå ved lag også dersom kostnader i den samlede prosjektporteføljen reduseres. Slik kan statens bidrag reelt bli over 50/66 prosent i prosjektene. Det forutsettes en fylkeskommunal/kommunal egenandel på 20 prosent i nye bypakker med investeringer på fylkeskommunale eller kommunale prosjekter. Prosjektene nevnt i punkt 1 over holdes utenfor beregningen. Egenandelen kan ikke finansieres med bompenger. Utformingen av egenandelsordningen utredes nærmere, men kommer til anvendelse før nye bypakker legges frem. Årlig tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 mrd. kroner. Følgende prosjekt vil være prioritert for reduksjon av bompenger: E8 Ramsfjorden i Vestre alternativ blir bomfri.

E136 Vågstrandstunellen (fjerning av bom).

Rv 3/25, (kutt på 200 mill. I tråd med føring fra de fire partiene i Stortinget).

E18 Arendal-Tvedestrand (takstredusksjon).

E16 Bjørgum-Skaret (fjerning av bom).

E6 Hålogalandsbrua (takstreduksjon eller fjerning av bom på omkjøringsveg).

Fv 7/Rv 13 Hardangerbrua (takstreduksjon).

Utover dette prioriteres bom på sidevei. I statsbudsjettet for 2020 kommer regjeringen tilbake til en styrking av rassikring og utbygging av bredbånd i distriktene. Det bevilges 300 mill. kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene. Det bevilges 50 mill. kroner til styrking av Enovas arbeid med næringstransport. Det bevilges 250 mill. kroner til bedret kollektivtrafikk, fortrinnsvis utenfor de store byene. Hele skissen: Statsministerens forslag til enighet mellom de fire regjeringspartiene

Kritisk til prosessen

Venstre-lederen mener partiet har fått til et løft for kollektivtrafikken, og er fornøyd med avtalen. Men hun kaller det en selsom prosess.

– Det som har vært vanskelig, er ikke innholdet i pakken, men måten vi lager politikk på. Dette hadde vært enklere å ta i budsjettet. Vi føler at vi har vunnet, men at det har vært en dårlig prosess, sier Grande.

Hun retter en skarp kritikk mot regjeringspartner Siv Jensen og prosessen som statsminister Erna Solberg har ledet.

– Dette prosjektet begynte med at Frp kom med en rekke ultimative og urealistiske krav. De kunne ikke innfris.

– Det å ta shortcuts i sånne sammenhenger, og det å sørge for at vi får sånne prosesser på siden av at vi skal begynne på et budsjett til uka ... dette kunne vi ha tatt i budsjettet. Det hadde vært logisk å ta i budsjettet, og det hadde vært enklere å bli enig. Prosessen har vært dårlig. Den har ikke Venstre satt i gang.

– Det er en hard kritikk av statsministeren?

– Jeg synes ikke vi skal styre med ultimatum. Jeg synes ikke noe om det. Og det var det Venstres gruppe brukte litt tid på å fordøye, svarer Grande.

Hun sier hun håper på nye standarder i regjeringen.

Håper på nye standarder i regjeringen

– I kveld føler vi at vi har gjort et stort løft for kollektivtrafikken. Vi føler vi har vunnet, men det har vært en dårlig prosess. Vi må jobber sammen for å finne bedre måter å jobbe på. Jeg er enig i at vi ikke kan jobbe på denne måten. Vi ønsket at dette skullet tas i budsjettet. Det hadde vært en ryddigere prosess. Jeg håper vi legger noen nye standarder for hvordan vi jobber sammen, sier Grande.

– Har du tillit til Siv Jensen?

– Som sagt, det har vært en selsom prosess. Det som har vært vanskelig, har ikke vært innholdet, men måten vi lager politikk på, sier Grande.

Hektisk møtevirksomhet

I løpet av fredagen har det vært hektisk møtevirksomhet i regjeringen. To ganger fredag ettermiddag satt partilederne i et rundt to timer langt møte på Statsministerens kontor. I tillegg til dette var det møter i statsministerboligen i løpet av dagen.

Da det ikke kom til noen enighet, valgte statsministeren å skjære igjennom. Hun la fram sin skisse til løsning for pressen klokken 20.45 fredag kveld, Etter kort tid hadde både Frp og KrF sagt ja.

Regjeringspartnere positive

– Frp kan stille seg bak avtalen Erna Solberg har presentert i kveld. Det er en avtale som gir ytterligere kutt i bompengene, sa Siv Jensen til NRK.

Frp-nestor Carl I. Hagen skrev i en SMS til NRK at han mener forslaget fra Erna er en forbedring i forhold til det landsstyret sa ja til.

KrF godtok også skissen raskt.

– Jeg syns det er en veldig god skisse. Jeg er glad for at KRFs landsstyre har sluttet seg til den. Den tar virkelig utfordringene i byene på alvorlig ved å bygge ut ny kollektivtrafikk, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

