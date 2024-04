– Selv om prisene er gått litt ned i forhold til hvor de var på det mest ekstreme, så er de fortsatt altfor høye, sier tobarnsmor Kathrine Fjelleng Mikalsen i Kjøllefjord.

I en NRK-artikkel i 2023, reagerte hun og familien på at det kostet dem opp mot 50.000 kroner for å besøke familie i Mosjøen med fly.

For familien på fire, har det til tross for kuttene, faktisk blitt over 13.000 kroner dyrere for den samme reisen. Nå koster denne turen 63.354 kroner.

Flere har vært spente og utsatt bestilling av reiser til etter 1. april, da prisen på de dyreste flybillettene ute i distriktene skulle halveres.

WIDERØE: Flyene til Widerøe er for mange eneste måte å komme seg fra distriktene, som har de fleste FOT-rutene på kortbanenettet her i landet. Foto: Allan Klo / Allan Klo

Regjeringen bruker 1 milliard kroner på å kutte i prisene til FOT-rutene på Vestlandet og i Nord-Norge. Dette gjelder i hovedsak flyrutene på kortbanenettet.

Flere politikere hyller kuttene, og mener det vil skape en ny hverdag i Nord-Norge.

– Jo da, man kan jo si at det er en start, men det er langt ifra en god start, sier derimot Fjelleng Mikalsen.

– De har halvert prisene på full flex-billettene, men det er kanskje ikke de billettene som blir brukt aller mest. De er allerede så dyre. Det er ikke barnefamilier som kjøper dem.

FLYPRISER: Kun få dager etter det skulle komme store kutt av maksprisene på FOT-rutene, er allikevel dette alternativene familien fra Kjøllefjord får opp om de skal ut å reise til slekt og familie i Nordland. Foto: Skjermdump

Kjører heller i to døgn

Tobarnsmoren i Kjøllefjord gir ingen applaus for politikernes priskutt. Hun synes det er trist at det ikke settes inn kraftigere tiltak for at folk fra distriktene i nord skal kunne reise med fly.

– At de har halvert prisene på FOT-rutene vil egentlig bare si for oss, som har Mehamn som nærmeste flyplass, at vi får halvert pris på flybilletten mellom Mehamn og Hammerfest.

– Videre er den ikke halvert.

BILFERIE: Caspian og lillebror Cedrik på bilferie til familien i Mosjøen, en strekning på 1377 kilometer. Å kjøre er mye billigere for familien enn å reise med fly. Foto: Kathrine Fjelleng Mikalsen / Privat

Selv om prislappen for de dyreste og mest fleksible billettene nå er blitt mye høyere, finnes det dog et billigere alternativ – smart-billettene, som koster rundt 30.000 kroner for samme tur.

Dermed avlyser hun og mannen Christoffer Robin Jensen å bestille flybilletter også i år, og tar rattet fatt på ny – og kjører i to døgn for å besøke familien i Mosjøen.

– Vi får samme reise til omtrent halvparten ved å kjøre, og det er inkludert overnatting og drivstoff. I fjor landa vi på et sted mellom 10.000-14.000 kroner tur-retur ved å kjøre.

Hyller nye priser

– De regionale flyrutene er en viktig del av samferdselstilbudet i distriktene. Derfor har regjeringen vedtatt å styrke rutetilbudet og redusere de billettprisene, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) for rundt et år siden.

Partikollega av ministeren og Evenes-ordfører, Terje Bartholsen, applauderer kuttene av maksprisbillettene.

GIR APPLAUS: Evenes-ordfører Terje Bartholsen (Ap) mener en halvering av FOT-flyprisene vil skape en ny hverdag i Nord-Norge. Foto: Terje Bartholsen

Han mener det bidrar til å jevne ut kostnadene næringsliv og befolkningen i distriktene har.

– Vi har behov for en god og effektiv interntransport i landsdelen. Det kunne jo heller ikke fortsette sånn at det var mye dyrere å komme seg herfra til Bodø og Tromsø enn å reise til Oslo.

I Gamvik kommune lar ikke ordføreren seg rive med. Her ligger også flyplassen Kathrine Fjelleng Mikalsen og familien sogner til.

FOT-RUTER: Ragnhild Vassvik (Ap) er ordfører i en kommune som er avhengig av FOT-rutene og fly som reisevei. Flyplassen i Mehamn i Gamvik kommune har mistet en flyavgang, og dermed kan det bli enda større rift om de billigste billettene. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

– Spørsmålet er jo, nå som vi har fått en halvering av fullprisbillettene på FOT-rutene, om det allikevel blir folk på tjenestereise, pasientreiser og andre offentlig næringsdrivende som nyter godt av disse billettene.

Det sier ordfører Ragnhild Vassvik (Ap). Hun er spent på hvordan prisene slår ut framover.

– Nå skal vi samle erfaringer, både fra departementet sin side, men også for oss som bor her.

NRK forklarer Hva er egentlig FOT-ruter? Hva er egentlig FOT-ruter? I Norge er de fleste flyrutene kommersielle. Det vil si at flyselskapene selv avgjør hvor og når de vil fly. Dermed settes det ikke opp flyruter hvor flyselskapene ikke tror de kommer til å tjene penger. Hva er egentlig FOT-ruter? For å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøper staten transport på flyruter hvor det ikke lønner seg å fly kommersielt. I all hovedsak finner man disse flyrutene på Vestlandet og i Nord-Norge. Hva er egentlig FOT-ruter? Disse flyrutene kjøper Samferdselsdepartementet etter en konkurranse mellom flyselskapene. I forbindelse med kjøpet pålegges såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på rutene. Her blir det stilt krav til billettpris, kapasitet, hvor ofte man skal fly og hvordan rutene skal flys. Hva er egentlig FOT-ruter? Normalt er det flyselskapet som tilbyr den laveste prisen for å fly, som får oppdraget. Og i perioden avtalen gjelder, får flyselskapet enerett på å fly rutetrafikk på flyruten. Forrige kort Neste kort

– Som forventet

– Dette kuttet gagner politikere som skal ha hjemreisen sin, og bedriftseiere. Jeg synes det er litt skremmende.

Det sier Maiken Garder i Hammerfest. Hun har blitt så provosert av de høye flyprisene i Nord-Norge, at hun i starten av 2023 startet en opprørsgruppe på Facebook.

DISKRIMINERENDE: Maiken Garden i Hammerfest mener det i forhold til samferdsel er diskriminerende å bo i Nord-Norge på grunn av de høye flyprisene. Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK

Hun er heller ikke fornøyd med resultatet av det nye priskuttet.

– Jeg kjenner ingen privatpersoner som kjøper seg full flex-billetter. De kjøper de billigste ikke-fleksible billettene, sier Garder.

– Og prisen på disse er dels uendret og noen steder økt i pris, legger hun til.

Hun mener det burde være et tak på hvor mye det totalt kan koste for å reise innad i landet på kortbanenettet.

– Vi er langt unna målet, og det er fortsatt voldsomt diskriminerende samferdselsmessig å bo i Nord-Norge, og til en viss grad Vestlandet, for man har ingen gode alternativer. Når alternativet ditt er 22 timer i privatbil, så er ikke det et fullgodt alternativ.

Avviser kritikken

– Regjeringens mål var å halvere prisen på FOT-rutene, og det har vi oppnådd.

Det forteller statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bent-Joacim Bentzen i en e-post til NRK.

– På kommersielle ruter er handlingsrommet mer begrenset, men vi vil se nærmere på ulike løsninger også her fremover. Handlingsrommet vårt knyttet til dette ligger ikke gjennom FOT-rutene, forteller han om mulighetene for å gjøre ytterligere tiltak for reisende fra distriktene.

Dette er FOT-rutene 2024 Ekspander/minimer faktaboks Widerøe er blitt tildelt kontrakter på totalt 18 FOT-ruter i Norge. I tillegg er det seks andre ruteområder som ble tildelt DAT, Lufttransport og Widerøe 2. oktober i slutten av 2023. Widerøe har disse FOT-rutene i Norge: Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Alta og Tromsø Hasvik–Tromsø, Hasvik – Hammerfest, Sørkjosen–Tromsø Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø Svolvær–Bodø Leknes–Bodø Røst–Bodø Brønnøysund–Bodø, Brønnøysund–Trondheim Sandnessjøen–Bodø, Sandnessjøen–Trondheim Mo i Rana–Bodø, Mo i Rana–Trondheim Mosjøen–Bodø, Mosjøen–Trondheim Namsos–Trondheim, Rørvik–Trondheim Ørsta-Volda – Oslo Førde – Oslo Sogndal – Oslo Sandane – Oslo Ørsta-Volda–Bergen Sogndal – Bergen Sandane – Bergen Fra oppstart av ny avtaleperiode, har regjeringen bestemt at: nivået på maksimalt tillatt billettpris halveres

kapasiteten økes der etterspørselseffekten av lavere priser forventes å være størst

to nye ruter tas inn i FOT-ordningen: Kirkenes–Tromsø og Stord–Oslo. Den neste kontraktsperioden for alle de nye FOT-rutene startet 1. april 2024.

Han har stor forståelse for at flyprisene ofte oppleves som høye.

– Spesielt for familier som reiser sammen over flere strekninger. Derfor prioriterer staten å gjøre billettene billigere. Det å tilrettelegge for at folk kan bo og leve i vår nordligste landsdel har en høy prioritet.

På kritikken om at priskuttene gagner mest politikerne selv, samt andre på arbeidsreiser, er ikke Bentzen enig.

– Det stemmer overhodet ikke. Lavere pris gjelder alle.

HALVERTE PRISER: Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bent-Joacim Bentzen sier til NRK at de har kuttet prisene som lovet. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Han legger til:

– Staten kjøper setekapasitet mellom a og b i tidsrom x og y. Dette for å sikre at det går flytrafikk på strekninger. Det er et minimumstilbud der det kommersielle tilbudet ikke strekker til.

– Det etterlyses et pristak på reiser som går innenlands på kortbanenettet, hvor for eksempel en familie skal fra A til B. Hva tenker dere om forslaget?

– Vi har pristak på FOT-rutene i dag, men ikke på de kommersielle rutene, da luftfarten er omfattet av konkurranseregelverket. Staten kjøper flyruter der det vurderes at markedet alene ikke ville levert et tilfredsstillende kommersielt tilbud. Spørsmål om priser på kommersielle ruter må tas med det enkelte flyselskap, svarer statssekretæren.