Nye EU-krav kan tvinge fram Nord-Norgebanen

I dag blir en stor del av sjømaten fra den nordlige landsdelen transportert med vogntog på vei, men i framtida krever EU at mer av godstransporten flyttes over til sjø eller jernbane.

Nye og økende krav til bærekraftig transport er med på å gjøre en jernbane mellom Fauske og Tromsø mer aktuell, mener leder for forretningsutvikling og logistikk i Rambøll, John Kenneth Selven.

– Vi ser at det er en bevegelse over hele verden, hvor man forlanger mer miljøvennlige løsninger på blant annet transport av fisk og sjømat, sier Selven.

Handler om mer enn prislappen

Kravene fra EU tilsier at 50 prosent av langtransporten skal over på sjø eller jernbane innen 2050. Det vil påvirke all transport – også i Norge, sier Selven.

Denne uka kom Jernbanedirektoratet med en rapport, som anslår at en jernbane mellom Fauske og Tromsø vil koste opp mot 120 milliarder kroner.

Dette sier rapporten:

Løsningene må være gjennomførbare, og inneholde internasjonale krysninger. Dette er viktig for fremtidig næring da EU er den største mottakeren av norske marine produkter. En Nord-Norgebane vil gjøre Norge i stand til å håndtere kommende miljøreguleringer både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Men prislappen på prosjeket gjør at mange synes det blir for kostbart.

Dette bildet fra 2017 viser hvordan kartet over Nord-Norgebanen i teorien kan se ut. Foto: Morten Skandfer / Tromsø Venstre

Banen har vært utredet flere ganger tidligere, men den stadig økende eksporten av sjømat gjør at Selven mener vi må ta forslaget på alvor.

– Vi må ha respekt for det høye beløpet. Men om vi har heller har fokus på at vi må flytte mer av produksjonen over til miljøvennlig transport, så tror jeg vi kan finne gode løsninger, sier Selven.

Også Tromsø-ordfører Kristin Røymo mener at den voksende oppdrettsnæringa krever sitt.

– Vi har ikke veier som ivaretar mengdene med sjømat som skal leveres til markedet. Hvis vi skal være i stand til å møte vår egen framtid, så er vi nødt til og ha en egen jernbane, sier Røymo.

Jernbanen er nødvendig for det økende oppdrettsmarkedet. Vi gir oss ikke i denne saken, sier ordfører i Tromsø Kristin Røymo. Foto: RUNE NORDGÅRD ANDREASSEN / NRK

Amerikanerne kritisk

Norsk fisk er ansett som et miljøvennlig kvalitetsprodukt rundt om i verden. Men ifølge Selven vil ikke amerikanerne ha fisken, fordi den flys inn og ikke lengre er bærekraftig.

Nå frykter han at det samme vil skje i EU.

– I USA er de strekt kritisk til den norske fisken fordi alt flys inn. Det samme vil vi se i EU-land til slutt, når alt fraktes med bil, når det burde ha gått sjøveien eller med jernbane.

Han mener Norge har mye å tape.

John Kenneth Selven i Rambøll tror nye miljøkrav i EU kan gjøre at Nord-Norgebanen realiseres. Foto: Stein Lorentzen/NRK

– Det å finne gode miljøvennlige transportløsninger er viktig for at vi skal ha vekst i Norge når det gjeller lakseproduksjon. Det er mye som står på spill hvis vi ikke klarer å løse dette, mener Selven.

Han mener at et kompromiss kanskje blir veien å gå.

– Kanskje må vi gjøre det stegvis, som rapporten anbefaler. Eller gjøre det i kombinasjon med båttransport mellom Tromsø og Bodø, avslutter han.