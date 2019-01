De etterlatte takker for innsatsen

Én av skikjørerne, 36 år gamle Niklas Nyman fra Finland, blir ikke hentet ut av skredet før til våren.

Tre av de omkomne, svenske Disa Bäckström (29) og finlenderne Mikael Sten (29) og André Stenfors, ble funnet i skredområdet før aksjonen måtte utsettes.

De er alle identifisert og obdusert ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Obduksjonene ble begjært av politiet, men rapportene er ikke klare ennå.

Disa Bäckström (29), Niklas Nyman (36), Mikael Sten (29) og André Stenfors (32) omkom i skredet i Tamokdalen 2. januar 2019. Foto: Privat

Da dette arbeidet var gjort denne uka, kom deres etterlatte til Tromsø. Både ordføreren i Balsfjord, Gunda Johansen, og lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms lensmannsdistrikt har møtt familiene.

Lensmann Andreas Nilsen har hatt jevnlig kontakt med de etterlatte etter skredulykka i Balsfjord. Foto: Arild Moe / NRK

Nilsen ønsker ikke å komme inn på hvordan de etterlatte har det etter tapet av sine kjære. Ingen av de etterlatte ønsker kontakt med media.

– Men alle familier er takknemlige for alle som har bidratt i leitearbeidet på fjellet. De takker de frivillige, politiet, Forsvaret, og alle andre som har hjulpet oss underveis, sier han.

Kent Pedersen og redningshunden Nico var blant dem som stilte opp for å bistå i letingen etter de fire skikjørerne i Blåbærfjellet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Utsatt til våren

Onsdag bestemte politiet seg for å utsette letinga etter den fjerde savna skituristen i Blåfjellet.

Det har kommet mye snø og nye skavler i fjellet. Skredfaren er på nivå tre, det samme nivået som 2. januar i år, da det dødelige skredet gikk.

For å sikre området for letemannskapet, ville det være nødvendig å utløse et nytt skred. Allerede har det vært søkt etter den siste omkomne med fem meter lange søkestenger, og med all den nye snøen, ville det ha gjort letinga veldig mye vanskeligere.

Store snømengder og skredfare førte denne uka til at letingen etter den siste omkomne i Blåbærfjellet ble innstilt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Først i mai kan det bli forhold for å finne den siste finlenderen som ikke er funnet ennå.

– De etterlatte har stor forståelse for den avgjørelsen vi tok om å utsette søket, sier lensmann Andreas Nilsen.

Den tre uker lange leiteaksjonen har til nå kostet rundt tre millioner kroner.

