Avslutter dagens søk i Tamokdalen uten funn: – Vet ikke hva vi gjør videre

– Vi har søkt gjennom veldig mange områder, og vi er kommet til det punktet nå at vi skal gjøre opp en status i morgen der vi skal legge en strategi for det vi skal gjøre videre. Hva vi havner på vet jeg ikke ennå, sier innsatsleder Ragnar Schjølset til NRK.

– Et stort søkeområde og varierende snødybde gjør søkearbeidet ekstra krevende, sier innsatsleder Ragnar Schjølset. Foto: Pål Hansen / NRK

Da arbeidet ble startet søndag hadde mannskapene god tro på at de skulle finne den siste omkomne skituristen. Det har vært 22 mannskap fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp inne i søkeområdet, i tillegg til to hunder fra Norske redningshunder søndag.

Det ble også brukt en georadar i søket, men det er ikke gjort noe funn.

– Mandag blir det nok ikke noe søk. Da skal vi se på hva vi har og hva vi skal gjøre videre. Vi er ikke kommet nærmere noe funn, selv om vi har søkt gjennom de områdene som vi ut fra informasjonen vi har mener vi kan gjøre funn i, sier innsatslederen.

Han legger til at søkemetodene de har benyttet seg av, som er alt fra søkestenger til georadar, ikke gir en hundre prosents garanti for treff. Skredet er anslått til å være 300 meter bredt og 600–700 meter langt.

Letemannskapene vet ikke eksakt posisjon på den siste omkomne, noe som gjør søkearbeidet ekstra krevende. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– All ære til alle som har stått på disse dagene

De tre som så langt er funnet er to menn og en kvinne. En person er altså fortsatt savnet etter snøskredet for snart tre uker siden. De vet ikke eksakt lokasjon på den siste omkomne, noe som gjør søkearbeidet ekstra krevende.

Innsatsleder Ragnar Schjølset forteller at det er for tidlig å si noe om hva de gjør videre.

– Det er flere alternativ, men det er for tidlig å si hva vi gjør og om vi gjør. Det får vi komme tilbake til i morgen. Men det jeg kan si er at vi har hatt en helt fantastisk støtte av de aktørene som har vært med og bidratt. Det er mange som virkelig har stått på og gjort en kjempegod innsats, all ære til dem.

Selv om det ikke blir satt i gang nye søk i Tamokdalen mandag, sier innsatslederen at de fortsatt holder alle muligheter åpne.

– Vi har fått gode innspill fra dem som har deltatt i søkene, og de tar vi med oss inn i politiets arbeid, som nok kommer til å gjøre den endelige beslutningen om hva veien videre blir.

Vanskelige værforhold har skapt utfordringer i letearbeidet, men søndag ser værutsiktene til å være gode. Foto: Pål Hansen / NRK

Ulykkesturen

Det var et følge på fem, to svensker og tre finlendere, som dro fra Lyngen til Balsfjord for å kjøre ski 2. januar. Gruppen hadde vært i Troms i noen dager, og skulle til det populære Blåbærfjellet i Tamokdalen før de dro hjem.

Det var betydelig snøskredfare i store deler av fylket denne dagen.

Én av de fem i gruppen valgte å leke seg på ski ned fjellsida, mens de fire andre fortsatte opp mot tinden. Da de ikke kom ned fra fjellet, fulgte han sporene deres, helt til han fant snøskredet.

Først to uker etter snøskredet var det gode nok forhold til å starte gravingen etter de fire skikjørerne.