– Dersom vi skal sette i gang nye søk med folk på bakken, må vi sikre området på nytt. Da vil vi få nye store snømasser i området der skredet gikk, og det vil gi håpløse arbeidsforhold for leitemannskapene, sier lensmann i Midt-Troms, Andreas Nilsen.

I tre uker har de jobbet med å finne de fire omkomne etter snøskredet i Tamokdalen 2. januar.

Tre av de fire skikjørerne ble hentet ut av snømassene i forrige uke, men sistemann, en av de tre finske mennene i følget, ligger fortsatt i fjellsiden.

Redningsmannskapene har ikke visst eksakt lokasjon på den siste omkomne, noe som har gjort søkearbeidet ekstra krevende. I tillegg har de været skapt utfordringer.

– Været er svært uforutsigbart. Nå har det lagt seg mye snø og fokksnø i overkant av skredområdet. Vi har hatt skredeksperter inne i området i dag, og de sier altså at vi må sikre området på nytt, sier Nilsen.

For å sikre området for nye snøskred har leitemannskapene fått hjelp av Forsvaret for å sprenge løs snømassene i fjellet, både ved hjelp av trykkbølger og eksplosiver.

I tillegg har det blitt søkt etter den siste savnede med skredsøkere, magnet søker og radar.

Det ble detonert flere sprengladninger for å fjerne snømasser som utgjør en trussel for mannskapene som skal jobbe skredområdet der fire skiturister er antatt omkommet.

– Det er dessverre ikke aktuelt å starte helt på nytt. Vi har prøvd alle verktøyene vi har tilgjengelige. Etter en helhetsvurdering har vi nå kommet dit at vi rett og slett må vente til vårparten før vi gjenopptar søket etter den siste savnede, Nilsen.

Må være helt sikre

Nilsen kan foreløpig ikke si noe om når han regner med at de kan gjenoppta søket.

– Vi må være helt sikre på at det er trygt å sette mannskaper inn i skredområdet. Jeg ser for meg at vi alle fall må vente til etter påske, kanskje ut i mai, før vi kan starte nye søk, sier han.

I forbindelse med leitearbeidet har det også vært et ferdselsforbud i det populære, men krevende turfjellet i Tamokdalen. Det forbudet er nå opphevet.

– Når vi ser tidsperspektivet for når vi kan starte med nye søk, så er ikke det før om noen måneder. Da er grunnlaget for et ferdselsforbud borte, sier Nilsen.