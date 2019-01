Fire savnet etter stort snøskred: – Vi ser skispor inn, men ingen ut

Redningsaksjonen er foreløpig innstilt for natta, og det blir gjort en ny vurdering torsdag morgen. Slik situasjonen er onsdag kveld er det for farlig å gå inn i området med letemannskaper.

Et ambulansehelikopter fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø og et Sea King redningshelikopter har onsdag søkt i området fra lufta.

– Redningshelikopteret har avsluttet søket i skredområdet, sier Morten Augensen ved Troms politidistrikt til NRK.

– Det er dårlig sikt, og derfor vanskelig å se spor med helikopter. Det har også vært for farlig å bevege seg der for letemannskaper. Per nå så skjer det derfor ingenting. Vi må følge med på værforholdene fremover for å se når vi eventuelt kan gå inn i skredområdet igjen, sier han.

Redningshelikopteret fra Banak i Finnmark søkte med peileutstyr etter skredsøkere, men gjorde ikke noen funn.

Stort skred

Politiets innsatsleder på stedet John-Kåre Granheim sier onsdag kveld at de har observert ett stort snøskred, at det er observert spor inn i dette skredet, men ikke ut.

– Skredet er 300 meter bredt, og anslått til 600–700 meter langt. Vi vet ikke, men vi frykter at de fire er tatt av skredet. De skulle vært tilbake for lenge siden, sier han til NRK.

– Hva er sjansen for at de fire kan ha overlevd?

– Vi vet ikke med sikkerhet at de er tatt av skred, men vi frykter det. Erfaringsmessig er det dårlige odds om man blir tatt av snøskred og man havner på litt dybde. sier han.

Politiet har identiteten til de fire savnede, og holdt onsdag kveld på å varsle de pårørende.

Mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder har vært i beredskap på stedet, men skredfaren har vært så stor at de ikke har fått søkt i skredområdet.

Se video:

Politiet har observert spor inn i skredet, men ikke ut, forteller innsatsleder John-Kåre Granheim. Du trenger javascript for å se video. Politiet har observert spor inn i skredet, men ikke ut, forteller innsatsleder John-Kåre Granheim.

Måtte avbryte på grunn av skredfare

1442 meter høye Blåbærtinden er et populært skifjell i Tamokdalen i Balsfjord kommune. Det var en svensk mann, en svensk kvinne og tre finske menn som ifølge politiet var på topptur i området onsdag, men på ett tidspunkt har de gått hver sin retning.

Ved 17-tiden var den svenske mannen på vei ned igjen, mens letemannskapene var på vei opp til Tamokdalen.

Det har snødd mye i Troms de siste døgnene. Tamokdalen og Blåbærtinden er et område som er særlig skredutsatt.

Sist sett klokka 14

Det var rett etter klokken 16 den svenske mannen ringte politiet. Han sto da på Blåbærtinden og var bekymret for følget, som han ikke hadde sett på to timer.

Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske redningshunder er blant de frivillige organisasjonene som var klar til å søke i området. Men stor skredfare og dårlig vær gjorde at man ikke kunne sette inn bakkemannskaper i skredområdet. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Da han sto på 1000 meters høyde, skal han ifølge politiet ha sett at det hadde gått flere skred i området. Han ble derfor bekymret.

Et annet turfølge skal ha sett de fire svenske turgåerne på vei mot toppen.

– Men så har det gått et par timer og innringeren har ikke klart å gjøre rede for dem, og han treffer dem ikke på telefon, forteller operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt.

Røde Kors har 35 mannskaper i området. Også Forsvaret på plass, forteller Tor Indrevoll, distriktsoperativ leder i Troms Røde Kors:

Det er sent onsdag kveld, utenfor Røde Kors-huset i Tromsø. Indrevoll har koordinert aksjonen fra Tromsø, og er forberedt på ei lang natt.

– Vi fikk melding rundt klokken 17. Da gikk skredknappen hos politiet. Lyngen, Bardu, Finnsnes og Tromsø ble sendt ut.

Sent onsdag kveld var det fortsatt ikke trygt for Røde Kors å sende bakkemannskaper inn i området:

– Dette er ikke et ukjent fenomen for oss. Vi har hatt tidligere hendelser der vi har vært nødt å stå og holde litt igjen. Sikkerheten til mannskapene kommer aller først uansett. Det må vi bare forholde oss til, sier Indrevoll.

LANG NATT: Tor Indrevoll var onsdag kveld forberedt på ei lang natt. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Økende skredfare

Leder for Skredvarslinga varsom.no Rune Engeseth sier skredvarslinga beskriver en veldig krevende situasjon.

– I dag var det faregrad tre, altså betydelig skredfare i regionen, med fokksnøflak, kraftig vind og nysnø de siste dagene. I tillegg er det et vedvarende svakt lag nede i snødekket som kan gi problemer, sier Engeseth.

Skredfaren vil torsdag øke til faregrad 4, som betyr stor skredfare.

Indrevoll i Røde Kors sier han håper på det beste, men frykter det verste. Om overlevelsessjansene påpeker han at det avhenger av snøens konsistens i innlandsklimaet, slik som i Balsfjord.

– Jeg kan ikke gi et godt svar her og nå. All forskning viser at overlevelsesraten går kraftig ned når tida går, sier han.

Ambulansehelikopter på vei fra Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Foto: Caroline Rugeldal / NRK

