– Har aldri sagt nei til helikopterbase i Troms

– Ministeren viser så liten forståelse for norsk geografi at det er oppsiktsvekkende, sier politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim.

Han er skuffet etter å ha sett beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde møte stortingspolitiker for Arbeiderpartiet i Troms til debatt. I Dagsnytt 18 mandag måtte ministeren svare på kravet om en helikopterbase for å sikre beredskapen i fylket.

– Konklusjonen min er at statsråden ikke har noen vilje til å etablere noen redningsbase i Troms, men heller at hun argumenterte mot dette, sier Fjellheim.

Men gjorde hun det?

«JA», eller «NEI»? Slik svarte varer beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde på spørsmålene fra stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Troms, Cecilie Myrseth.

Avviser kritikken

Tirsdag kveld avviste beredskapsministeren på sin egen Facebook-side at hun er i mot en helikopterbase i Troms, og at hun tvert i mot ser på muligheten for å etablere en base i fylket.

Både Senterpartiets stortingsrepresentant Sandra Borch og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre vil ta opp saken i dagens spørretime på Stortinget.

«Viking Sky» var på vei fra Tromsø til Stavanger

– Ulykker med cruiseskip er det mest krevende vi har i våre beredskapsplaner, og det er helt åpenbart at vi ikke har helikopterresurser i området som kunne ha vært til hjelp i en slik situasjon, sa fylkesmann i Troms Elisabeth Aspaker til NRK mandag.

Mens redningsaksjonen på Mørekysten får skryt, er Aspaker overbevist om at sjansene for at det samme ville gått galt utenfor kysten av Troms, er overhengende.

«VIKING SKY»: – I Nord-Norge tror jeg man ville kommet til kort. Det ville være lengre avstand til helikopter, sier fylkesmann i Troms Elisabeth Aspaker. Foto: Odd Roar Lange

Det er hun ikke alene om, og det har ført til et krav om en redningshelikopterbase i Troms fra politi, forsvarsfolk og politikere fra en rekke partier i nord.

Cruiseskipet «Viking Sky» var også på vei fra Tromsø til Stavanger da det kom i havsnød, der nærmere 500 passasjerer ble reddet av redningshelikoptre.

Det er like mange som det er kilometer mellom Banak og Bodø der dagens to redningshelikopterbaser i Nord-Norge ligger.

Samtidig er Troms er også landets mest skredutsatte fylke, og opplever også en kraftig økning av både ski- og cruiseturister og antall fiskebåter som trekker nordover.

Derfor stilte stortingspolitiker for Arbeiderpartiet i Troms, Cecilie Myrseth, følgende spørsmål til samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde i Dagsnytt 18 i går.

– Får vi det?

BER OM SVAR: – Ønsker dere helikopterbase i Troms, eller ønsker dere det ikke? spør stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i fylket, Cecilie Myrseth.

Dette svarer ministeren

– Det er ikke merkelig at noen deler av landet ønsker en ytterligere beredskap, men de som er på havet og i fjellet er ansvarlig for sin egen sikkerhet. Man kan ikke nominere antall helikoptre ut fra posisjon i landet, svarer beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Hun mener «Viking Sky» er et godt eksempel på at landets redningstjeneste er velfungerende, og at man ikke nødvendigvis kan si at det hadde gått dårligere dersom «Viking Sky» hadde fått problemer et sted i Nord-Norge.

– Helikoptrene sto ikke på kai i Molde og ventet på at det skulle skje en ulykke der heller. Vi trykker på den store røde knappen og får de ressursene vi trenger etter hvert, sier hun, og peker på at enhver redningsaksjon vil være forskjellig.

– Det tok halvannet døgn å evakuere under 500 mennesker med tre helikoptre. Skulle man tømt hele cruiseskipet ville det tatt flere dager. Så det er faktisk ikke slik at redningshelikoptre kan løse alle utfordringer.

Det klareste svaret på kravet fra Nord-Norge om en helikopterbase i Troms er likevel kanskje dette:

– Det vurderer vi. Basestrukturen er vedtatt i Stortinget med bredt flertall. Nå vurderer vi situasjonen i Troms, det har jeg sagt flere ganger og det gjør vi, men den ser vi i forbindelse med flyttingen av Bell-helikoptrene til Rygge.

Forsvarets Bell-helikoptre på Bardufoss er i dag en viktig del av beredskapen i nord, men regjeringen har vedtatt at disse skal flyttes til Rygge så snart et alternativ er på plass.

Hva alternativet skal bestå av har verken beredskapsministeren eller andre regjeringspolitikere så langt ønsket å si noe om.

