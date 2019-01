Skiturister i Troms mest utsatt for dødsskred: – En tragisk start på sesongen

Hans Markus Heiskel (25) bor og jobber som turistguide i Tamokdalen, og spenner normalt på seg skiene minimum en gang i uka, vinteren gjennom.

Hans Markus Heiskel på vei opp Sjufjellet med Tamokdalen i bakgrunnen vinteren 2017. Foto: Privat

Han bor midt i smørøyet for en toppturentusiast, men også i det fylket i landet som er mest utsatt for snøskred.

Nå overdøver lyden fra redningshelikoptrene lysten til å kjøre på ski.

– Vi har snakket mye om det, og om hvor godt det er å se hvor mange som møter opp for å delta i redningsaksjonen. Men man får en ekkel følelse av å se på at folk som driver med det samme har havnet i en ulykke. Det er klart det går inn på oss, sier Hans.

Første uken i januar har han allerede kjørt ned fjellsidene i dalen ni ganger denne sesongen. Han ligger dermed godt an for å nå målet om 30 topper før snøen smelter.

Blåbærtinden skulle bli en dem, men nå antar politiet at fire unge skikjørere ligger omkommet i fjellsiden som følge av et snøskred.

Ulykken er allerede beskrevet som en av de største og mest brutale noensinne.

– Jeg hadde planer om å gå dit i år, men nå tror jeg ikke det kommer til å skje. Dette var en tragisk start på sesongen. Vi har ingen å miste, sier Hans Markus Heiskel.

Helikoptre fra Universitetssykehuset Nord-Norge og Forsvaret har siden onsdag søkt over Blåbærtinden etter de fire savnede skikjørerne. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Møter folk fra hele verden i fjellsidene

Troms har noen av landets mest ettertraktede topper, har et stort lokalt miljø av randonee- og skikjørere, og også stadig flere utenlandske skiturister.

Hans Markus Heiskel anslår at det lokale miljøet består av cirka 2000 toppturentusiaster, der topper i Tromsø-regionen og Lyngen har aller størst pågang.

Hans Markus Heiskel på favoritt-toppen Sjufjellet i 2017, en av 30 toppturer han også planlegger å nå sesongen 2018. Foto: Privat

Men gjennom beskrivelser på nettsteder og i toppturbøker har fjellene i Tamokdalen blitt stadig mer kjent: Toppene der har ofte der mye snø tidlig og sesongen kan starte før.

Derfor velger stadig flere skikjørere å reise langt for å starte sesongen i Tamokdalen, og stadig flere fra særlig Finland og Sverige, sier Hans.

– Området må ha et navn i internasjonal sammenheng, for jeg har møtt på folk fra hele verden i fjellene her. Men skredforholdene er særlig vanskelig å vurdere. Når du står der ute er det ikke alltid like lett å se eller skjønne hvor det kan være skummelt, sier Hans.

Flere skredulykker

Siden sesongen 2014/2015 har 20 personer mistet livet i fjellet som en følge av snøskred. 10 mistet livet i Troms-fjellene, viser tall fra NVE.

Utenlandske skiturister er overrepresentert i statistikken.

Totalt 238 mennesker var involvert i snøskredulykker i fylket i samme periode.

Hans sier det er den totale vurderingen som avgjør om og når han velger å legge turen opp en fjellside i Tamokdalen. Selv bruker han skredvarslingstjenesten varsom, værmeldingen og den lokale kunnskapen før han bestemmer seg for en topp.

Likevel kan det være vanskelig, selv for en som er lokalkjent, å være sikker på hvor det er trygt å gå. Enda vanskeligere er det for skikjørere som kommer som skiturister til området for en kort periode, tror Hans.

– Det er ikke enkelt å vurdere hvordan forholdene og været har vært opp mot nåsituasjonen i fjellet når man kommer hit som skiturist og har kanskje en uke på seg. Det handler jo ofte om hvordan været har vært forut for besøket.

– Tror du de som kommer hit nå kjenner de lokale skredforholdene?

– Hvis man ikke har god nok kunnskap om lagene i snøen kan det være vanskelig å ta de riktige avgjørelsene. Jeg vil tro tilreisende tar større sjanser enn de lokale skikjørerne, som kan velge å ikke ta de turene og som har en hel sesong. De som kommer hit har ofte bare en uke.

– Erfarne og visste om skredfaren

Det er en kvinne fra Sverige og tre menn fra Finland som har omkommet i snøskred i fjellsiden av Blåbærtinden.

Turen opp på det 1 442 meter høye fjellet skulle være den siste turen i Tromsalpene etter en uke med kurs i isklatring i Lyngen, men skisporene deres ender i det 300 meter brede og 600–700 meter lange snøskredet.

– De var bevisst snøskredvarslingen og de hadde erfaring i å gå turer på ski. De var ikke uerfarne, sier guiden som holdt kurset, Fredrik Aspö.

Foto: Privat

Dagen skredet gikk var skredfaren satt til faregrad tre, betydelig snøskredfare, i et område som beskrives som svært skredutsatt.

Aspö har ingen forklaring på hvorfor de savnede likevel bestemte seg for å gå Blåbærtinden. Han sier det er utrolig trist at det har skjedd en dødsulykke.

– Overlevelseskurven er brattere enn folk tror

Politi og store redningsmannskaper har siden onsdag 2. januar søkt etter de fire, men vær og skredforhold har så langt gjort det umulig å lokalisere eller grave dem ut.

Klinikkoverlege ved UNN Mads Gilbert. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Fredag 4. januar konkluderte politi og helsevesen at det ikke er håp om å finne overlevende. Det finnes ingen holdepunkter i faglitteraturen som tilsier at noen kan overleve så lenge begravet i denne typen snøskred, forklarte klinikkoverlege ved UNN Mads Gilbert på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Overlevelseskurven i snøskred når du er helt begravet er langt brattere enn folk er klar over. Det går ikke timer men minutter fra du er helt begravet til du er død, hvis du ikke blir funnet eller kan grave deg ut selv, sier Gilbert.

– Toppturmiljøet er sterkt preget

Han understreker derfor at egenredning og kameratredning ofte er eneste mulighet dersom man blir tatt av skred, og beskriver skiturister i Troms som spesielt utsatt.

Hans Markus Heiskel (28) jobber som guide og mye av fritiden på topptur. I bakgrunnen ser vi Blåbærtinden. Foto: Inghild Eriksen/NRK

– Hver eneste skredulykke med tap er like vond. Men det er klart at fire unge omkomne i et skred gjør at denne snøskredulykken vil gå inn i rekken som en av de største og mest brutale vi har hatt i Troms.

Hans Markus Heiskel sier toppturmiljøet i Troms nå er sterkt preget, og tror flere vil tenke seg om før de starter ut på neste tur.

– Man tenker kanskje ikke alltid at på at faren er så stor når man er på tur. Det tror jeg flere vil gjøre nå. Folk i lokalmiljøet er etter min erfaring utrolig flinke til å velge trygge fjell når det er skumle forhold, men dette vil være en tankevekker for oss også om å være mer forsiktig i fjellet, sier Hans.

Tormod Eldholm i Røde Kors` ressursgruppe for skred advarer også om at naturlig utløste skred kan skape farlige situasjoner i store områder nedenfor bratta, der det tilsynelatende ser trygt ut.

– Det har skjedd at mennesker har blitt tatt av skred i nærmest flatt terreng, i det såkalte utløpsområdet for skred, sier han i en pressemelding.

Les også:

Vil ha ned dødstallene – lærer opp turister om skred på flyplassen

Am I willing to die today? De siste årene har flere utenlandske skiturister mistet livet

De drømte om en ferie på toppen av norske fjell – men endte flere meter under snøen