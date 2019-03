– Helikopterberedskapen i Nord-Norge hadde kommet til kort

– I dagens situasjonen tror jeg at man ville ha kommet til kort, i alle fall på helikoptersiden. Det viser hvor stort behovet er for å få på plass enda en redningshelikopterbase, sier fylkesmann Elisabeth Aspaker.

Det sier fylkesmann Elisabeth Aspaker, som med bekymring har fulgt dramaet etter at Cruiseskipet «Viking Sky» fikk trøbbel utenfor kysten av Møre.

Fylkesmann i Troms Elisabeth Aspaker. Foto: Andrea Øien Sæverud / NPK

I alt ble nærmere 500 av de 1373 passasjerene om bord evakuert av til sammen fem helikoptre fra cruiseskipet etter at det kom i havsnød. Cruiseskipet ble døpt i Tromsø i 2017 og var også på vei fra Tromsø til Stavanger da ferden endte med den dramatiske evakueringen.

Aspaker sier hun ikke tør tenke på hvilke ressurser som måtte ha vært satt inn dersom en lignende hendelse hadde skjedd utenfor kysten av Nord-Norge.

Hun mener hendelsen viser behovet for at det snarest mulig kommer på plass en redningshelikopterbase i Troms.

Over dobbelt så mange helikoptre i sør som i nord

I dag er det kun baser på Banak og i Bodø.

– Men det er for langt mellom. Slik som situasjonen var på Møre ser vi jo at man trenger å mobilisere ressurser fra flere steder. Det er helt på sin plass å få etablert en base i Troms så snart som mulig, sier Aspaker.

NRK har også tidligere gått gjennom den statlige helikopterkapasiteten når alle nye bestilte maskiner er faset inn.

Når politiet, fregattene, Kystvakta og 330-skvadronen får nye redningshelikoptre, og vi tar med ambulansehelikoptrene, blir det 18 helikoptre igjen i Nord-Norge, og 41 i Sør-Norge.

Nytt rekordår for cruise

Lange avstander, ustabilt samband, kulde og mørke vanskeliggjør også redningsaksjoner i Nord-Norge.

Samtidig fører smeltende havis og varmere klima til at både turister og fiskere trekker stadig lengre nordover.

2018 ble et nytt rekordår for cruisetrafikken til Tromsø, med 116 anløp og 142.348 cruisepassasjerer. På Svalbard er cruisetrafikken firedoblet på åtte år.

Ifølge prognosene vil 500.000 passasjerer besøke Svalbard eller noen av de 12 cruisehavnene i Nord-Norge i løpet av året.

– Vi må regne med at det ville være lengre avstand til et helikopter i Nord-Norge. Vi ser også hvor lang tid redningsoperasjonen tok under slike værforhold. «Viking Sky» er en veldig viktig påminnelse om hvor kritisk en slik situasjon kan være og hvilke ressurser som faktisk trengs, sier Aspaker.

«Viking Sky» ved kai i Tromsø 7. mars. Foto: Arild Moe

Har tatt opp saken med den nye ministeren

Men flere hendelser også i Nord-Norge har ført til at andre også har tatt til orde for at det må opprettes en redningsbase i Troms så fort som mulig. Stabssjef Morten Pettersen ved Troms politidistrikt er blant dem som tidligere har uttrykt sin bekymring for beredskapen.

Senterpartiets landsmøte har også denne helgen som det første partiet gått inn for at det bør etableres en ny redningshelikopterbase på Bardufoss.

Sandra Borch og Senterpartiets landsmøte har som første parti vedtatt å jobbe for en redningsbase på Bardufoss. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Bardufoss i Troms er et naturlig sted for en slik base, mener Sandra Borch, noe også hun mener «Viking Sky» aktualiserer.

– Helikoptrene har vært en avgjørende viktig faktor i det arbeidet som har foregått på Vestlandet, noe de også ville vært i Nord-Norge. I Midt-Troms er det et beredskapshull som nå må dekkes, sier Borch, og mener debatten nå må inn på Stortinget.

Fylkesmann Elisabeth Aspaker sier hun har tatt saken opp med den nye justis- og beredskapsministeren. Nå håper hun på en rask beslutning.

– Med dagens beredskap er jeg sterkt i tvil om vi ville vært i stand til å håndtere en slik hendelse utenfor kysten av Nord-Norge, sier Aspaker.