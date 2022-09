Det nye sluttspelsystemet er ikkje eingong eitt år gammalt, men har allereie vorte sterkt kritiserte og ønskt skrotet av både spelarar og supporterar.

Sterkast er motstanden i supportermiljøa, noko som tydeleg kom til syne då supporterklubben «Bataljonen» krona Brann til seriemeistrar då grunnspelet var ferdig – før sluttspelet skulle setje i gang.

Likevel ser sluttspelsystemet ut til å ha komme for å bli – men det skjer ikkje heilt utan endringar. Det bekreftar Nils Fisketjønn, leiar av konkurranseavdelinga hos Noregs Fotballforbund (NFF), overfor NRK.

Dette er forslaget

Fisketjønn har leidd utvalet som har sett på sluttspelsformatet i Toppserien. Dei har kome med følgjande forslag til styret i NFF:

Sluttspelet fortset som i dag med at dei fire beste klubbane etter 18 kampar i ein grunnserie speler om seriemeisterskapen. Dei seks andre speler i eit sluttspel der ein risikerer nedrykk til 1. divisjon.

Endringane blir at ein tek med seg dei poenga ein har teke i grunnspelet og at 1. divisjonslaga ikkje blir tekne opp for å spele mot toppserielaga.

Viss styret i NFF er samd med utvalet vil det bli nedsett ein seriekomité som skal setje opp eit nytt forslag til seriestruktur. Denne komiteen vil då kome med forslag som det skal stemmast over på fotballtinget neste år.

«Bataljonen» meiner det burde ha vore teke langt større grep.

– Dei endringane som dei kjem med er openberre, men det er uansett ikkje godt nok. Det er supportarar og klubbane veldig samde i, at sluttspelet må vekk i sin heilskap. Vi kjem ikkje til å anerkjenne sluttspelet så lenge det eksisterer i norsk fotball, seier leder i supporterklubben, Erlend Vågane.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp meiner det er positivt dersom sluttspelet held fram, og seier det er vegen å gå for å auke toppnivået i ligaen. Likevel påpeikar han at det ikkje har fungert slik det har vore denne sesongen.

POSITIV: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Alle er samde om at det formatet som var no, det er heilt skandale. Så det må bli ein mykje meir jamn og rettferdig konkurranseform på det, seier Torp.

– Defensiv haldning

Dagleg leiar i Toppfotball Kvinner Hege Jørgensen representerer klubbane og har komme med innspel til utvalet som har sett på sluttspelsformatet.

– Vi har jo adressert særleg det som det har komme mest kritikk mot, og det er at det er ein del kampar som blir ubetydelege fordi ein ikkje tek med seg poenga inn i sluttspelet, seier Jørgensen til NRK.

– Så forventninga mi til forbundsstyret er at ein lyttar til det klubbane har sagt. Og så får vi jobbe vidare for å heile tida optimalisere ligasystemet til det beste for norsk fotball.

DIALOG: Jørgensen har hatt dialog med klubbane om korleis dei kan gjere justeringar på sluttspelsystemet. Foto: Harald Thingnes

Det same meiner «Bataljonen». Dei kjøper heller ikkje at eit sluttspel vil auke nivået.

– På ingen måte. Eg synest det er ein utruleg defensiv haldning frå forbundet. Man må jobbe med at nivået blir høgare også for dei svakaste, så det er ein tafatt haldning til kvinnefotball, synest eg, slår Vågane fast.

Klaveness svarar «Bataljonen»

Fotballpresident Lise Klaveness seier at det ikkje er vedteke om det blir sluttspel i Toppserien neste år. Ho trur likevel at det vil komme justeringar, men understrekar at det må bestemmast på fotballtinget mars 2023.

– Det er utruleg kjekt at supporterar engasjerer seg i Toppserien, det gjorde dei ikkje då det vart vedteke. Dette er noko som vart vedteke av medlemmane, det er ikkje noko NFF vedtok den gongen. Det er eit spørsmål som vart teke opp på tinget. Det er eit utval som har teke opp spørsmålet om sluttspelet for å eventuelt gjere det betre. Då må vi vurdere om vi skal ta heile sluttspelet til vurdering, eller om vi skal justere det. Det må tinget vedta, seier Klaveness til NRK.

SVARAR: Fotballpresident Lise Klaveness. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Ho seier at Bataljonen framleis skal bli høyrde, og at dei held dørene opne.

– Førre gong var det ei avstemming og det var eit stort fleirtal (for sluttspel). No kan vi leggje til rette for at tinget kan avskaffe sluttspel eller forbetre det. I neste styremøte vil vi mest sannsynleg setje ned eit utval som legg eit avgjerdsutval for tinget, fortel fotballpresidenten.

Sjølv om Torp er positiv til eit sluttspel, trur han likevel ikkje det har noko som har komme for å bli for alltid.

– Eg trur det er rett akkurat no. Og så skjer det veldig mykje positivt i norsk kvinnefotball, med mange store, etablerte klubbar på herresida som byrjar å satse på kvinnesida, seier han.

– Gir vi det fem, ti år til så vil kanskje fleire av dei klubbane vere oppe og då kan vi kanskje ha ti, femten gode toppserielag som drivast profesjonelt på det nivået vi ser Rosenborg, Brann, Vålerenga drive no. Då vil det bli ein heilt annan total som kan gi oss ei betre matching.