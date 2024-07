Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen er i hardt vær og har måttet tåle kritikk etter situasjonen som utspilte seg på sidelinjen i Sandefjord forrige helg.

Ifølge en video publisert av TV 2 skal Knutsen ha gått imot vurderingene til hjemmelagets vikarlege og latt Jostein Gundersen spille videre etter to hodesmeller.

Saken vil bli behandlet i påtalenemnda i Norges Fotballforbund enten denne uken eller neste uke. Det opplyser juridisk rådgiver i NFF, Rinor Tahiri, i en e-post til NRK.

– Hvilke sanksjonsformer er vanlig i en sak som dette?

– På generelt grunnlag: Uønskede hendelser som finner sted i tilknytning til kamp behandles vanligvis som disiplinærsak, og sanksjoneres vanligvis med karantene, svarer Tahiri.

Hva er NFFs påtalenemnd? Påtalenemnda i NFF er et organ som bestemmer hvilke saker som skal forfølges videre, og hvilke som skal henlegges. Dersom nemnda velger å gå videre med en sak, utarbeider de en påtale hvor de innstiller/foreslår en bestemt sanksjon. Deretter sendes saken til det aktuelle domsorganet. Disiplinærsaker behandles av NFFs disiplinærutvalg, mens straffe- og sanksjonssaker sendes til NFFs doms- og sanksjonsutvalg. (Kilde: Norges Fotballforbund)

Ingen sammenlignbare saker

Det betyr at bergenseren kan bli tvunget til å se én eller flere kamper fra tribunen.

– Nei, jeg frykter ingenting. Vi er bedt om å gi en redegjørelse, og det skal vi gi, sa Knutsen til NRK tirsdag.

Tahiri sier at det ikke finnes noen lignende saker fra tidligere som nemnda kan bruke som referanse.

– Nei, det er ingen direkte sammenlignbare saker. Det er opp til påtalenemnda å vurdere om det foreligger et regelbrudd, og om saken i så fall skal forfølges videre.

Se hele intervjuet med Knutsen her:

Kjetil Knutsen forklarer sin versjon av den mye omtalte situasjonen i kampen mellom Bodø/Glimt og Sandefjord. Du trenger javascript for å se video. Kjetil Knutsen forklarer sin versjon av den mye omtalte situasjonen i kampen mellom Bodø/Glimt og Sandefjord.

Har fått kritikk

I et intervju med NRK tirsdag sa Glimt-treneren at han mener situasjonen er tatt ut av kontekst og at avgjørelsen om å bytte ut Gundersen ikke kunne bli tatt av motstanderens lege.

– Han såkalte legen fra Sandefjord har jeg aldri sett før og aldri møtt før, før han er i min tekniske sone og fysisk holder tilbake vår spiller. Det er det jeg reagerer på.

Sandefjords vikarlege Magnus Kvisten understreker overfor VG at han ikke holdt igjen Gundersen med makt.

I etterkant har både NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp og NISO-leder Kristoffer Vatshaug reagert på uttalelsene fra treneren.

– Han burde lagt seg flat og sagt at her er det andre som har høyere kompetanse. Selv om de ikke kjenner Jostein Gundersen personlig så er det medisinsk personell som har den kompetansen, sa Torp til NRK tirsdag.

NRK har vært i kontakt med Bodø/Glimt, som ikke ønsker å kommentere saken.