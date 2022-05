Knallhard dom over Toppseriens seriesystem: – Vi blir latterliggjort

I en anonym spørreundersøkelse gjennomført av NRK, viser tallene at det er svært få spillere i Toppserien som er positiv til det nåværende seriesystemet.

Vi stilte følgende spørsmål til alle spillerne i Toppserien:

Hva synes du om det nye seriesystemet i Toppserien?

Vil du beholde dagens seriesystem?

Hva er dine tanker om seriesystemet nå som det er blitt testet i praksis? (Åpent svar)

Ifølge svarene i undersøkelsen, er åtte av ti spillere svært misfornøyd med nåværende system. Den viser også at ni av ti spillere som har svart på undersøkelsen vil kvitte seg med seriesystemet neste sesong.

SLIK SVARER SPILLERNE: Over 100 spillere i Toppserien har svart på NRKs uformelle spørreundersøkelse. Foto: MARIUS SIMENSEN / GRAFIKK / BILDBYRÅN / NRK

Her er noe av responsen som kom frem fra spillerne:

Forferdelig dårlig reklame for Toppserien. Vi blir latterliggjort. Spiller i Toppserien

Det føles som det gagner topp fire, men ikke resten. Spiller i Toppserien

Det føles som vi bare spiller treningskamper. Spiller i Toppserien

Noen er også enten avventende eller positive:

Jeg synes at det er tøft at de tør å prøve, men det er for mange uviktige kamper på vårsesongen. Spiller i Toppserien

– Ønsket om en endring var tydelig

– Det er ting man må ta til etterretning, det at de uttrykker sin mening. Det er slik at intensjonen med systemet, som ble vedtatt i 2019, er basert på en erkjennelse om at pilene pekte nedover over en lengre periode. Ønsket om en endring var ganske tydelig, sier fungerende elitedirektør i NFF, Truls Dæhli, til NRK.

TAUS OM SKROTING: Truls Dæhli vil ikke si om han tror det er aktuelt å kvitte seg med sluttspillsystemet allerede neste sesong. Foto: Lise Åserud / NTB

Han påpeker at rundt to av tre klubber er for dette forslaget. Hovedintensjonen er å heve konkurransedyktigheten i Europa og klatre på den europeiske ligarankingen. Det vil gjøre det mulig å få flere lag med i de gjeveste turneringene.

– Endringer er alltid vanskelig å stå i, og det er krevende. Jeg tror det er viktig å stå i endringen og lever med den på best mulig måte. Det er allerede satt ned en gruppe som skal evaluere Toppserien og det er nettopp for at man kan gjøre justeringer til neste sesong, forteller Dæhli.

– Hvor sannsynlig tror du det er at sluttspillet skrotes allerede neste sesong?

– Det vil jeg ikke ha en formening om og det skal jeg ikke heller. Det er utvalg som skal se på det, og så vil man komme til en vurdering.

Hege Jørgensen, som er daglig leder i Toppfotball Kvinner, poengterer også at systemet skal evalueres.

– Det er veldig sterke signaler som vi må se nærmere på. Det er selvsagt ikke spillerne som skal bestemme seriestrukturen, men det er ikke tvil om at det er en struktur mange mener mye om. Det er en nyvinning som er omstridt, og derfor har det vært viktig for oss å sette ned arbeidsutvalget helt fra starten av året for å følge nøye med på hvordan systemet fungerer, sier Jørgensen, til NRK.

FORSTÅR REAKSJONENE: Hege Jørgensen sier de evaluerer og ser på endringer for neste sesongs Toppserie. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Espelund-utvalget utredet forslaget

Det var tilbake i 2018 at Espelund-utvalget, med Karen Espelund i spissen, foreslo at Toppserien skulle få ny struktur. Det ble stemt frem på fotballtinget i 2019.

Det ene forslaget innebar å kutte antall lag fra tolv til åtte lag.

Det andre forslaget, som minner om dagens system, handlet om å kutte ned til ti lag og innføre et grunnspill og sluttspill.

Det betyr at det ikke kåres en ligavinner etter grunnspillet, men det siler ut hvilke lag som skal kjempe om ligatittelen og hvem som kjemper mot nedrykk. Når alle lagene har møttes to ganger, vil tabellen deles opp i to grupper. De fire beste lagene spiller om tittelen. De seks dårligste i Toppserien og de to beste fra 1. divisjon kjemper om en plass i neste sesongs toppdivisjon.

UTVALGSLEDER: Karen Espelund og utvalget hadde mandat fra NFF om å vurdere tiltak for å løfte Toppserien. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Alle poengene fra grunnspillet strykes for bunnlagene og lagene starter på null etter utsilingen.

I topp fire-sluttspillet starter lagene med henholdsvis seks, fire, to og null poeng ut fra plasseringen. De to dårligste i den andre puljen rykker direkte ned. Det tredje dårligste må ut i omspill mot sluttspillvinneren i 1. divisjon.

NRK har vært i kontakt med Espelund, men hun ønsker ikke å stille til intervju om saken.

Utvalgets forslag ble justert

Jan Roar Saltvik var også en del av Espelund-utvalget som kom med forslaget om sluttspill. Han minner likevel om at deres forslag ikke er helt likt det forslaget som ble vedtatt på fotballtinget i 2019.

I UTVALGET: Jan Roar Saltvik utredet nytt seriesystem. Foto: Morten Andersen / NRK

– Utvalget skrev at vi burde ha med poeng og målforskjell i sluttspillet. Jeg mener fortsatt det. Så er det sikkert en del begrunnelser om hvorfor det er lurt å ha dagens system, sier Saltvik til NRK.

Men samtidig kjøper han ikke tanken om at grunnspillet føles som treningskamper.

– De seks svakeste lagene spiller også mot de beste lagene. Hvis du vil utvikle deg, så vil alle kampene være like viktig. Vi skulle ønske at det var poeng fra grunnspill til sluttspill, og jeg kan forstå at de beste lagene har mer å spille for i sluttspillet. Men nedre halvdel får også spille mot de beste. Jeg kjøper ikke helt det argumentet, sier Saltvik.

Innrømmer svakhet i seriesystemet

Selv om det er tidlig i sesongen er det mange som holder Vålerenga, Rosenborg, LSK Kvinner og Brann som storfavoritter til å ta de fire øverste plassene i Toppserien.

Det mener flere i undersøkelsen at svekker seriesystemet ytterligere.

– Slik serien ser ut nå, så er det hovedproblemet. Det er fire lag som drar ifra, og når det har blitt så stort sprik fra topp fire til de under, så får de lite å spille for. Det er en ganske ny situasjon, for det var ikke en problemstilling for noen år tilbake. Akkurat det der er en problemstilling vi må se på, sier Jørgensen.

Det er nettopp de nevnte storfavorittene som innehar de fire øverste plassene. Dæhli kan også forstå synspunktet.

– Det er mulig å se det på den måten. Men jeg mener det blir jevnere i hele systemet, selv om noe av intensjonen med systemet er å gi konkurransekraft inn mot europaspill. Det er en svært viktig del av det, sier han.