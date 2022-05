Slakter dagens Toppserie-system – vil danne skandinavisk «superliga»

– Hvorfor ikke slå oss sammen? Avstanden er ikke så store. Vi kan få til et slags sluttspill, der de beste lagene i Skandinavia møtes, sier Jacobsen til NRK.

Som NRK har omtalt, har svært mange i Toppserien vært sterkt kritisk til dagens seriesystem.

Det viser en undersøkelse, som 108 spillere i Toppserien har besvart. Kun én spiller er fornøyd, og 98 spillere vil skrote systemet neste sesong.

Kort fortalt innebærer seriesystemet at alle ti lag spiller mot hverandre to ganger, før serien deles i to med de fire beste lagene på den ene siden og de seks svakeste, samt de to beste 1. divisjonslagene, i det andre sluttspillet.

I sluttspillet der det kjempes om å rykke ned, vil poengene de har med seg fra grunnspillet nulles ut når sluttspillet starter. Dette er en av tingene som har fått mange til å reagere.

SLIK SVARER SPILLERNE: Over 100 spillere i Toppserien har svart på NRKs uformelle spørreundersøkelse. Foto: MARIUS SIMENSEN / GRAFIKK / BILDBYRÅN / NRK

– Hvorfor ikke slå oss sammen?

Blant dem som er kritisk er Stabæks hovedtrener Per Inge Jacobsen. Han vil i utgangspunktet ha en serie med tolv lag, med borte- og hjemmekamper.

Men han mener problemet er at det er for lite kamper til at man oppnår et ønsket nivå. Da har han et annerledes forslag.

Han vil ha et form for sluttspill mellom de skandinaviske landene.

– Vi har prøvd noe lignende med Royal League, men der tror jeg tidspunktet knakk ligaen. Jeg synes tanken var god, sier Jacobsen.

Selv om et slikt sluttspill trolig vil føre til å måtte spille i november og desember, tror han likevel at det ikke blir veldig problematisk å få til.

– Man må finne et tidspunkt av årets som passer for alle land. Det var litt av problemet med Royal League, med Danmark som avsluttet sesongen på våren. Det ødela konseptet litt, mener Stabæk-treneren, som blant annet har erfaring fra Avaldsnes og som assistent på Indias herrelag.

– Går i feil retning

Så er spørsmålet om det er realistisk å få til et skandinavisk samarbeid. Det mener i hvert fall Jacobsen.

– Jeg ser ingen begrensninger for at det ikke kan gå. Det er sikkert noen som har prøvd noe lignende før. Det er ikke større avstand fra Oslo til Göteborg sammenlignet med Oslo til Bergen eller Trondheim. Så det skal ikke være avstanden det står på, det må eventuelt være tidspunktet, sier han.

NY MOTSTANDER: Dersom Per Inge Jacobsen får viljen sin, kan Andrine Hegerberg og Häcken bli en del av et skandinavisk sluttspill. Foto: AVDO BILKANOVIC / BILDBYRÅN

Men det skal ha vært bred enighet for noen år siden at noe måtte gjøres. For snittalderen i kvinnefotballen var lav og klubbene var ikke godt nok rustet for europaspill.

– Norsk kvinnefotball går i feil retning. Fordi at om man ser på grunnlaget på hvorfor man skal bruke dagens system, var ett av kriteriene at man ønsker at spillerne skal spille lenger, med høyere snittalder. Nå har det motsatte skjedd, sier Jacobsen.

Et annet aspekt med et nytt system var å få opp antall profilerte utlendinger i Toppserien.

– Nå er det mange færre utlendinger, i tillegg er ikke kvaliteten på utlendingene som kommer på samme nivå som før, sier han.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er positiv til forslaget til Jacobsen. Han mener at alle gode forslag for å spisse konkurransen inn mot Europa-spill må frem.

– Det er en spennende løsning. Royal League var egentlig et godt forslag, men så ble det etter hvert litt b-preg over det hele. Et slikt forslag er mer fruktbart på kvinnesiden. Det handler om dynamikken i kvinnefotballen og hvordan det henger sammen, sier Torp.

Foreslår fire kamper mot alle lag

Vålerenga-trener Nils Lexerød er imot dagens system, men han har også et alternativt forslag.

– Jeg vil ha en Toppserie med åtte lag og fire kamper mellom hvert lag, med 28 kamper til sammen.

KOMMER MED FORSLAG: Nils Lexerød vil ha færre lag, men flere kamper mot hverandre. Foto: NRK

Lexerød har jobbet som U23-landslagstrener for kvinner. Da han jobbet for NFF kom han sammen med andre trenere med et forslag.

– Vi ble bedt om å gi en uttalelse om et forslag til et nytt seriesystem. Da foreslo vi åtte lag, med fire kamper mellom lagene. Vi hadde fått flere kamper, flere kamper mellom de beste lagene og vi hadde fått økt konkurransetrykk i ligaen, mener Vålerenga-treneren.

Men som trener for et av topplagene i ligaen føler han ikke på det at kampene oppleves som treningskamper.

– Hver kamp teller i kampen mot Brann og Rosenborg med tanke på en mesterligaplass. Vi opplever at vi spiller tellende kamp hver uke, sier Lexerød.

Torp mener at Lexerøds forslag med åtte lag og fire kamper mot hverandre også kan være et alternativ. Men det har også sine ulemper, mener han.

– Vi er i et land der vi må ha med en del klubber, og kutter man ned med to lag til, så vil man miste klubber det er viktig å ha med i toppfotballen, sier Torp.

NRK-eksperten frykter man kan gå glipp av talenter dersom det blir færre lag og færre landsdeler involvert.

– Noen talenter må da spille på lavere nivå, og det er mange aspekter involvert som gjør at man må ha tunga rett i munnen. Det er viktig å involvere klubbene og ha en god prosess for hvordan man vil ha det, mener Torp.