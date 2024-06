Stenshorne kjørte seg opp til 4.-plass i Barcelona-sprintløp

Martinius Stenshorne kjørte et godt sprintløp i Formel 3 i Barcelona og endte på 4.-plass.

Dermed tok 18-åringen fra Hokksund poeng i F3-sammendraget for annen gang denne sesongen. Stenshorne vant sprintløpet i Melbourne i mars, men har siden slitt med å prege løpene.

I Barcelona lørdag startet han i sjette beste startspor etter å ha blitt nummer sju i kvalifiseringen. Han avanserte til 5.-plass på den tredje runden etter en dramatisk situasjon der Trident-fører Semi Meguetounif kjørte i sin lagkamerat Santiago Ramos.

Barcelona-banen er ikke den letteste å kjøre forbi på, men Stenshorne gjorde en glimrende manøver på 10. runde som gjorde at han tok seg opp til 4.-plassen på bekostning av Laurens van Hoepen.

Senere jaget nordmannen en pallplass, men mot slutten roet det hele seg ned etter en krasj mellom Gabriele Mini og Sebastian Montoya på 18. runde. Sikkerhetsbilen var ute resten av løpet.

Det ble en populær hjemmeseier til Mari Boya foran Alexander Dunne og Oliver Göthe.

Mot slutten av løpet ble det også varslet at hele åtte førere skal etterforskes for tjuvstart i forbindelse med at sikkerhetsbilen måtte inn. Stenshorne var ikke blant disse.

Søndag starter nordmannen i sjuende startspor i hovedløpet på den spanske banen. (©NTB)