Her hylles Brann som «seriemestre»

«Tjukk og feit og full og seriegull» runget det fra Bataljonen - Branns supportere - under søndagens kamp mellom Brann og LSK Kvinner.

Kampen endte 3-3 etter en heseblesende avslutning på kampen med ett mål til hvert av lagene i overtiden. Med det ender Brann øverst på tabellen i den mye omdiskuterte seriedelen av årets Toppserie.

Derfor løftet Brann pokalen de fikk at Bataljonen etter kampen, selv om sluttspillet ikke er spilt enda.

LØFTER «GULLET»: Kaptein Tuva Hansen løfter pokalen de fikk av Bataljonen etter kampen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– De er helt fantastiske. Det er helt nydelig å ha de her, sa Brann-kaptein Tuva Hansen om supporterne til NRK bare minutter etter kampslutt.

– Dette er en markering fra supporterne for å vise at de ikke vil ha sluttspill og at nå er dere seriemestre. Hva syns du om den holdningen?

– Jeg syns det er fint. De viser hva de mener og de viser engasjement. Jeg syns det er på sin plass, sa Hansen.

Bataljonen: – Resten av sesongen er treningskamper

Toppserien er den øverste divisjonen i norsk fotball for kvinner. Fra årets sesong er det innført et helt nytt seriesystem:

Først spiller lagene i serien mot hverandre to ganger i et grunnspill. Det nye er at de beste lagene deretter skal spille et sluttspill, hvor selve vinneren kåres.

Med andre ord er det ikke lenger slik at den som vinner serien, vinner gull.

Men den nye seriestrukturen har fått knallhard kritikk.

– Vi anerkjenner ikke sluttspillet som legitim konkurranse. Serien er ferdig i dag. Gullet kom «hem», sier Erlend Ytre-Arne Vågane, styreleder i Bataljonen, til NRK etter kampen.

– Kommer dere til å være til stede på kampene som gjenstår?

– Vi kan anerkjenne det som treningskamper eller noe slikt. Det kan jo være spennende det. Men det kommer ikke til å være noe organisert opplegg rundt de kampene, sier han.

FEIRET: Erlend Ytre-Arne Vågane, styreleder i Bataljonen, feiret seriegull på Stemmemyren i dag. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Komplett uforståelig påfunn

Nå venter seks kamper i sluttspillet for Brann. Der møter de de andre topp fire-lagene Rosenborg, Stabæk og Vålerenga. Første runde i sluttspillet spilles helgen 10. og 11. september. Siste runde er 30. oktober.

Vågane kaller sluttspillmodellen for en «uting».

– Vi har aldri hatt sluttspill i norsk fotball før. Dette er et påfunn som er komplett uforståelig, sier han.

Han synes det er spesielt trist at modellen er innført i kvinnefotballen.

– Hele den sportslige interessen for kvinnefotballen øker, og så kødder de det til med dette. Det ødelegger veldig. Det er et kjempeproblem, sier han.

At det er innført sluttspill i kvinnefotballen er en uting, mener styreleder Erlend Ytre-Arne Vågane i Bataljonen. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Felles uttalelse

Flere supportergruppe har signert en felles uttalelse, hvor det står at de ikke anerkjenner sluttspillet som en ekte seriekonkurranse.

De mener at sluttspill strider mot seriens grunnprinsipp om at hver kamp teller like mye.

– Det er derfor det laget som ligger på topp etter 28. august som får det legitime seriegullet og vår hyllest, skrev Bataljonen på Twitter.

Branns supportergruppe anerkjenner ikke sluttspillet i Toppserien. Uttalelsen er signert flere supporterklubber. Foto: Skjermdump

Uttalelsen er signert Klanen (Vålerenga), Kanarifansen (Lillestrøm), Stabæk Support og Kjernen (Rosenborg).

Kun én av 108 spillere fornøyd med seriesystemet, viser NRKs undersøkelse.

– Skulle gi bedre kamper

Sluttspill i toppserien ble vedtatt på fotballtinget med et stort flertall i 2019.

Toppfotballsjef Truls Dæhli sier at Norges Fotballforbund (NFF) måtte ta grep, fordi kvinnefotballen hadde hatt en negativ sportslig utvikling.

Han understreker at mange har innført sluttspill rundt omkring i Europa.

– Dette skulle gi bedre kamper, bedre konkurranser i kampene. De beste klubbene skulle møte hverandre oftere. Det var en sportslig bakgrunn for endring, sier han.

– Hva tenker du om at brann-supporterne hedrer vinnerne av grunnspillet som vinnere av Toppserien?

– Vi har lov til å mene ulike ting om dette. At de markerer sin mening og velger å gjøre det på den måten, det står de naturlig nok helt fritt til, sier Dæhli.

Han tviler på at innføringen av sluttspillet vil ødelegge interessen for kvinnefotballen.

– Vi vil naturlig nok evaluere. Da vil man se på om det er behov for å gjøre endringer.

Toppfotballsjef Truls Dæhli i Norges Fotballforbund (NFF) sier at sluttspill først og fremst ble innført i kvinnefotballen for å øke den sportslige kvaliteten. Foto: Lise Åserud

– Først og fremst vil jeg hylle Brannfansen for å ta kvinnelaget under vingene sine, sa fotballpresident Lise Klaveness til NRK i pausen.

Til kritikken fra supporterne svarte hun:

– Vi må lytte og forstå hva som er kjernen i det de sier. Toppserien sakker akterut i Europa. Så uansett hva vi gjør nå, må vi gjøre noe som øker konkurransen.