Selskapet som tilrettelegger for alpin-VM sliter økonomisk – ber om 35 millioner

Jubelen stod i taket da Narvik i fjor ble innstilt som Norges kandidat til alpin-VM i 2027. Nå arbeides det for fullt med å gjøre alt klart.

Blant annet skal det bygges en feriepark i Fagernesfjellet. Det er Narvikfjellet AS som står for utbyggingen her.

Men den økonomiske situasjonen er krevende. For å få råd til vann og avløp i fjellanlegget ber de nå om delfinansiering på 35 millioner kroner fra kommunen.

At regningen kan ende opp hos innbyggerne i nye Narvik kommune med Ballangen og Tysfjord, liker Jan Olav Opdal dårlig.

– Dette er juridisk helt i grenseland. Slik vi ser det er det moralsk forkastelig å dytte regninga over på innbyggerne, sier Opdal, som sitter i bystyret for Frp.

– Krevende økonomi

Styrelederen i Narvikfjellet er Eirik Frantzen. Han beskriver økonomien i selskapet slik:

Eirik Frantzen beskriver en utfordrende økonomi for Narvikfjellet. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Den er absolutt krevende. Men Narvikfjellet har historisk alltid hatt problemer med lønnsomheta, sier han.

Men skal man få opp lønnsomheta må man tilby bedre produkter og opplevelser. Overnattingsfasiliteter må på plass.

– Per i dag er produktet i fjellet i praksis gondol og heis. Det å skape best mulig balanse i drifta er helt avgjørende fremover.

– Men forstår du innbyggere som er skeptisk til å finansiere aktivitet i Narvikfjellet?

– Det forstår jeg godt. Derfor er det viktig å få fram at målet er at inntektene skal møte kostnadene. Slik at det ikke koster innbyggerne noe.

Tidligere i år måtte Narvikfjellet AS si opp fire fast ansatte. Det beskriver hvor anstrengt økonomien er i selskapet.

Planlegger store investeringer

Frantzen understreker at selve ferieparken er uavhengig av et eventuelt VM.

– Men det er klart at den utviklingen vi er i gang med er med på å sannsynliggjøre hele løpet, sier han.

Dersom Norge blir tildelt VM i alpint med Narvik som vertsby betyr det store investeringer i Narvikfjellet og det kommer i tillegg til det som allerede er gjort i fjellet bak Narvik by, skriver Nytt fra Narvikregionen.

Den største reiselivssatsingen som noen gang er gjort i Narvikregionen gjøres nå i Narvikfjellet.

I perioden fra 2016 til 2020 er det gjort og planlagt investeringer for til sammen ca. 475 millioner kroner. Ved tildeling av mesterskapet vil det være behov for ytterligere investeringer for cirka 432 millioner kroner og gjennomføring av selve arrangementet er beregnet til cirka 378 millioner kroner som vil finansieres med tilskudd fra FIS, sponsorer og billettinntekter, ifølge nettstedet.

Positiv til å bidra med penger

Gruppeleder i Narvik bystyre for Høyre er Paul Rosenmeyer. Han deler ikke oppfattelsen til Frp.

– Jeg tror at alle som bor i Narvik er opptatt av at de får denne utviklinga. At det skjer noe i byen. Det koster litt, sier han.

Med ny campingplass kan det komme opp mot 10 arbeidsplasser.

– Her har private som er villige til å satse mye. Her er det et spørsmål om også kommunen vil være med å bidra litt.