Knust av Hirscher: – Mulig fatter'n kommer til å «spæde» etterpå

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, sa Henrik Kristoffersen i NRKs område nederst i slalåmbakken i Åre.

Det er VM, det er herrenes siste øvelse, og Kristoffersen vet ikke hva han skal svar etter å ha sett østerrikske Marcel Hirscher har utklasset ham helt fullstendig.

Men det startet bra. Kristoffersen hadde akkurat tatt et halvt sekund på nummer to i verdenscupen, Clement Noel, før Hirscher skulle ut som nummer tre.

Østerrikeren har vært suveren i verdenscupen i år, men i dag var han fra en annen planet. Ved første mellomtid var det fire tideler, men så satte Hirscher opp farten. Først 0,78, så over sekundet.

I mål var han 1,70 foran – tall man ikke vanligvis forbinder med renn i verdenseliten. Bare Alexis Pinturault holdt følge med østerrikeren.

Nærmest i sjokk

– Jeg måtte ha et par minutter for meg selv etter at han kom i mål, sa han til NRK i målområdet. Da var han nærmest i sjokk.

– Jeg veit rett og slett ikke. Det kjentes som lavt tempo, men jeg føler jeg kjører bedre teknisk enn i Schladming. Jeg veit ikke helt, sier han.

Rennet i Schladming i slutten av januar var en spesiell nedtur. Der lå Kristoffersen på en femteplass etter første omgang, 1,15 etter Hirscher, og der kjørte han ut i andre.

– I Schladming roterte jeg mye med skuldra, det synes jeg ikke jeg gjorde nå, sier han.

– Mulig fatter'n kommer til å «spæde»

Usikkerheten har satt seg, for han vet rett og slett ikke hva som har gått galt, verken i oppladingen eller gjennomføringen.

– Det var jo bra på storslalåmen, så oppladingen kan ikke ha vært så dårlig. Jeg er usikker akkurat nå.

– Mulig fatter'n har sett noe og kommer til å «spæde» etterpå.

Før andreomgangen er det riktignok bare 48 hundredeler opp til medaljeplass.