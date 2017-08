Kristoffersen i forsoningsmøte med landslaget

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt et møte. Det var godt, nyttig og konstruktivt. Prosessen er godt i gang, sier sportssjef Claus Ryste til NRK.

Torsdagens møte var første gang Kristoffersen møtte de andre landslagsløperne etter bråket som har rystet laget siden i vår.

Alpinlandslaget mener Kristoffersen har brutt disiplinær- og sponsorregler gjentatte ganger og skiforbundet har utestengt slalåmesset frem til 1. oktober selv om han har signert utøverkontrakten.

– Nå ser vi fremover

Da avtalen ble signert i begynnelsen av juli ble Kristoffersen og forbundet enige om at han og resten av landslagsløperne skulle delta på felles møter i august og september.

Norges Skiforbund har engasjert tidligere toppdommer, nå psykolog ved Olympiatoppen, Tom Henning Øvrebø, til å lede møtene. I en pressemeldingen i juli skrev forbundet at Øvrebø skal «lede en intern lagbyggingsprosess».

Det vil altså bli flere møter fremover.

– Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet i møtet, men det er jo lagprosesser, sier Ryste og legger til:

– Det handler om hvordan vi har det på laget og at vi nå ser fremover for å være beste mulig rustet til en OL-sesong.

SPORTSSJEF FOR ALPINT: Claus Ryste. Foto: Anders Skjerdingstad, NRK

Løperne reagerte

Da NRK møtte landslaget på Folgefonna for to uker siden la ikke løperne skjul på at de synes det er greit at oppførselen til Kristoffersen har fått konsekvenser i form av utestengelse.

– Vi har reagert på oppførselen til Henrik (Kristoffersen) rundt spilleregler. Vi har veldig satte spilleregler. Mer enn det har jeg ikke så mye å si, sa Aleksander Aamodt Kilde.

Men løperne var også tydelige på at de ønsker å starte med blanke ark og ønsker Kristoffersen velkommen tilbake på laget 1. oktober.