Slik kan videodømming forandre fotball-VM

Allerede i åpningskampen i VM mellom vertsnasjon Russland og Saudi-Arabia ble bruken av nyinnførte VAR (Video assistant referee) et tema.

Assistentdommerne fanget ikke opp at russiske Mário Fernandes tydelig stod i offside etter 15 minutter, hvilket skapte en kjempesjanse til hjemmelaget.

– Linjedommerne har fått beskjed om at hvis de er i tvil, er det bedre at kampen spilles videre, og så får eventuelt VAR-teamet se nærmere på situasjonen i ettertid. Det må sette assistentdommerne under et enormt press, mente NRKs kommentator Christian Nilsen.

VAR-teknologien ble ikke benyttet i åpningskampen, men bruken, eventuelt den fraværende bruken av VAR, kan bli avgjørende i de neste 63 VM-kampene som spilles i Russland.

– Videodømming innebærer at vi skal unngå skandaler. Fotballen blir ikke feilfri, det blir fortsatt avgjørelser som kan diskuteres, men det tar bort de åpenbare feilene, sier den norske FIFA-dommeren Svein Oddvar Moen i NRKs VM-studio på Kontraskjæret.

Les også: Dette er stjernene du ikke får se i VM

Slik ser det ut i kontrollrommet i Moskva der VAR-dommerne sitter under fotball-VM. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Slik fungerer VAR

VAR er videoteknologi som har som hensikt å hjelpe dommeren i vanskelige og viktige situasjoner på fotballbanen. Hoveddommeren dømmer kampen som vanlig, men kan få hjelp fra et team på fire videodommere som under VM vil være plassert i et kontrollrom i Moskva. Dette teamet har tilgang på 33 kameravinkler, inkludert super slow- og ultra slow motion-bilder.

VAR kan brukes ved fire tilfeller hvis dommeren eller videodommerne er i tvil:

Mål

Straffe

Direkte rødt kort

Situasjoner der feil spiller blir straffet med gult eller rødt kort

Ved potensiell offside kan dommeren akseptere informasjonen han får på øret av VAR-teamet, mens i mer subjektive situasjoner som rødt kort og straffe, kan dommeren se situasjonen i reprise på en monitor på sidelinjen.

VAR-teamet kan kun gripe inn om dommeren gjør en helt klar feil eller om dommeren ikke får med seg en situasjon som åpenbart skal straffes. Dette er typisk ved vold eller slåssing som skjer et annet sted enn der ballen befinner seg.

Hvis en avgjørelse krever VAR-assistanse, vil dommeren gjøre et rektangulært tegn med armene slik videoen under illustrerer:

Slik signaliserer dommeren at en avgjørelse skal vurderes ved hjelp av VAR. Du trenger javascript for å se video. Slik signaliserer dommeren at en avgjørelse skal vurderes ved hjelp av VAR.

Ikke feilfritt

VAR har preget europeiske ligaer den siste sesongen og har fått positiv respons i italiensk serie A og tysk Bundesliga. Teknologien har også blitt brukt i prøve-VM i 2017 og i oppkjøringen til mesterskapet i Russland. I privatlandskampen mellom England og Italia på Wembley tidligere i år, var det nettopp videodømmingen som forhindret at Italia dro hjem med tap.

Etter at Frederico Chiesa gikk i bakken innenfor Englands sekstenmeter, pekte dommeren først mot hjørneflagget. Etter beskjed på øret fra VAR-teamet valgte dommeren å se repriser av situasjonen, og endret avgjørelsen til italiensk straffe. Lorenzo Insigne hamret inn det avgjørende 1-1-målet fra krittmerket.

Under prøve-VM i fjor ble videodømming et tema allerede i den første kampen mellom Russland og New Zealand. Denne gangen kom det i fokus for ikke å ha blitt benyttet.

Russiske Dmitry Poloz ble taklet av den newzealandske keeperen innenfor sekstenmeteren, og etter å ha sett TV-reprisene mente NRKs ekspert Karl-Petter Løken at russerne utvilsomt skulle hatt straffe.

Dommeren var på sin side overbevist om at Poloz spilte skuespill, og heller ikke videodommerne, som hadde tilgang til repriser, valgte å si noe på avgjørelsen.

Russiske Dmitry Poloz skulle sannsynligvis hatt straffe i kampen mot New Zealand i prøve-VM. Du trenger javascript for å se video. Russiske Dmitry Poloz skulle sannsynligvis hatt straffe i kampen mot New Zealand i prøve-VM.

Selve teknologien har også vært mangelfull i noen kamper. Ifølge BBC skal en dommertabbe ha avgjort sesongfinalen mellom Melbourne Victory's og Newcastle Jets i australsk eliteserie.

Victory's-spiller James Donachie scoret kampens eneste mål, og selv om TV-bildene tydelig viste at han var i offside, fikk hverken hoveddommeren eller videodommerne med seg det samme.

Årsaken skal ha vært at video-feeden VAR-dommerne hadde tilgang til sluttet å fungere i sekundene før målet. Lignende hendelser skal også ha skjedd i portugisisk og tysk toppfotball, ifølge den britiske kanalen.

– Helt nødvendig

Til tross for episoder VAR-forkjemperne helst skulle vært foruten, er dommersjefen i FIFA, Massimo Busacca, overbevist om at den kostbare teknologien vil gjøre sommerens verdensmesterskap mer rettferdig.

– Jeg mener VAR har vært en viktig og helt nødvendig investering. Vi er helt sikre på at VAR vil fungere i VM, sier dommersjefen i FIFA, Massimo Busacca.

FIFAs dommersjef er overbevist om at videodømming vil bli en suksess i VM. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Han får støtte fra en norsk trenerlegende.

– Jeg er i hovedsak positiv. At vi får bort de største feilene er bra. Det er noen negative sider, men det er viktig å si at dømmingen aldri blir feilfri, sier Egil Olsen i NRKs VM-studio på Kontraskjæret.

En studie av belgiske Leuven University bekrefter det Drillo sier. Ved bruken av VAR øker antall riktige dommeravgjørelser fra 93 til 98,8 prosent. Hundre prosent feilfri dømming er umulig på grunn av subjektive dommeravgjørelser. Den samme studien viser også at det deles ut flere røde kort i kamper der videodømming er tilgjengelig.

Kritikken mot videodømming går gjerne på at avgjørelsene tar for lang tid, at publikum ikke får vite hva som foregår og at det medfører forvirring blant både spillere og trenerapparat. I tillegg mener noen at dommerne i VM i Russland har for lite erfaring med teknologien.

– Det viktigste vil være at resultatet i en kamp er korrekt. Når et lag vinner på grunn av riktige dommeravgjørelser vil ingen klage, og på grunn av det vil teknologien bli akseptert. Det er spillerne, lagene og trenerne som lenge har spurt om en løsning. I dag har vi løsningen og det er VAR, sier Busacca.