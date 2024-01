Mens resten av skiskyttarlandslaget reiste heim til Noreg frå vakre omgjevnader i Nord-Italia måndag, så la Vetle Sjåstad Christiansen seg inn på hotell åleine.

For han har lagt sin eigen plan om å vere igjen i Italia og trene fram til VM i Tsjekkiske Nove Mesto, som startar 7. februar.

– Eg reiser til høgda og ladar batteria, seier han til NRK.

Skiskyttarane er akkurat ferdig med siste verdscupkonkurranse før verdsmeisterskapet. Og i Anterselva raska Christiansen med seg ein siger på fellesstarten sundag.

Men sjølv om forma heilt tydeleg er bra, så vil Christiansen gjere enda meir. Slik at VM-forma blir enda betre. Difor skal han gjennomføre sin eigen treningsleir i Lavazé, om lag 1800 meter over havet.

ÅLEINE: Vetle Sjåstad Christiansen skal førebu seg åleine før VM. Foto: BILDBYRÅN

Også før førre VM vart Christiansen igjen i høgda, men det fungerte ikkje så godt før meisterskapen i Oberhof der det vart stafettsølv og ein femte- og sjetteplass.

Då ban han om fleire råd frå mannen som er kjend for å lykkast godt med høgdetrening før meisterskap.

– Eg har blitt erfaren på ein måte med, kall det høgdetrening og opplading til renn i høgda. Men akkurat det å bruke høgdeopplading som formtopp til meisterskap – der manglar eg litt kunnskap.

– Så da er det godt å ha slike typar som Ole da, som set standarden og har gjort dette her tusen gonger, seier Christiansen til NRK.

Vetle Sjåstad Christiansen vant fellesstarten i Anterselva. Men gjorde han det på «ærlig» vis? Du trenger javascript for å se video. Vetle Sjåstad Christiansen vant fellesstarten i Anterselva. Men gjorde han det på «ærlig» vis?

Fakta om Vetle Sjåstad Christiansen Ekspander/minimer faktaboks Fødd 12. mai 1992 (31 år).

Frå Geilo.

Har vunne seks individuelle renn i verdscupen i karriera.

Har vunne eitt OL-gull og ei OL-bronse.

I VM har han teke tre gull og to sølv.

Per 22. januar 2024 så ligg han på 4.-plass i verdscupen 2023/24.

Tydeleg åtvaring

NRK møter Ole Einar Bjørndalen på skytebana i Anterselva, rett etter herranes fellesstart sundag. Der står han som ekspertkommentator for TV 2. Han fortel velvillig om råda han har gjeve Christiansen.

– Han er nysgjerrig på høgdetrening og kva dagar det funkar best når ein kjem ned igjen frå høgda, seier Bjørndalen.

EKSPERT: Ole Einar Bjørndalen har sidan sesongen 2022/23 jobba for TV 2 som skiskytingekspert. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Bjørndalen fortel au om at han kom med eit tydeleg råd og ei åtvaring til Christiansen i ein av pratane dei har hatt.

– Han er veldig hissig på grauten. Han likar å køyre intensivt, så eg prøver å halde han att litt eg da.

Bjørndalen seier at løparane no bør kvile etter ei lengre periode med veldig mange skirenn. Christiansen gjekk ikkje renn i Oberhof rett etter nyttår, og ifølgje Bjørndalen meinte Christiansen at han difor burde trene litt hardare når han kom til høgda no:

– Han har ikkje gått like mange renn som dei andre, så han meinte at han måtte ha meir intensitet. Men eg trur ikkje at han treng så mykje meir intensitet no.

Og Christiansen ser ut til å ha slått seg til ro med å følgje råda frå han som i si tid tok 95 verdscupsigrar, 20 VM-gull og åtte OL-gull.

– No blir det veldig viktig å ta det med ro, seier Christiansen, før han fortset:

– Han er på ein måte fasit for det opplegget vi følgjer no.

Lét Bjørndalen bestemme

31-åringen frå Geilo har i tillegg til å forhøyre seg med Bjørndalen om innhaldet i treninga på høgdesamlinga si, spurt han til råds om kva tid han skal reise ned att frå Lavazé for å få mest utbytte av høgdetreninga.

– Eg prata litt med Ole og lét han bestemme kva dag sprinten i VM skulle komme på. Så det blir dag ni etter høgdeopphaldet ser det ut som, seier Christiansen med eit stor glis.

– Det er i kvart fall «safe», seier Bjørndalen før han legg til:

– Når det er så kort høgdeopphald, så er den niande dagen veldig «safe». Så det trur eg at skal gå bra.

TV 2-eksperten er ikkje i tvil om at verdsmeisterskapen i Nove Mesto kan bli innertiar for 31 år gamle Christiansen.

– Viss alt stemmer så er han storfavoritt til alle renn, saman med Johannes Thingnes Bø. Han er ein fullkomen skiskyttar. Han kan handtere alle typar distansar. Så, han kan bli VM-konge, seier Ole Einar Bjørndalen.

VM i skiskyting startar 7. februar. Det ser du på NRK og TV2.