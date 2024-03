– Gjør jeg det? Det tror jeg ikke på før jeg ser det selv.

Det var Ingrid Landmark Tandrevolds reaksjon da NRKs reporter fortalte henne at hun lå an til å vinne sprintcupen etter målgang.

Da alle løperne var i mål, og Tandrevold fikk bekreftet at sprintkula var hennes var reaksjonen en annen.

– Akkurat sprintkula betyr faktisk litt. Det har vært en distanse jeg har slitt med i mange år, så har det plutselig vært min beste distanse denne sesongen, sier hun til NRK.

– Man tenker ofte bare på sammenlagtcupen, så glemmer man litt alt som har gått bra denne sesongen, fortsetter hun.

BEVIS: Med kula i hånda fikk Ingrid Landmark Tandrevold beviset på at hun har vært den beste sprinteren i skiskyttersirkuset denne sesongen. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

NRKs skiskytterduo Ola Lunde og Jann Post var imponerte over det Tandrevold har levert denne sesongen i verdenscupen, og sier det er fortjent at hun vinner sprintcupen.

– Det er en grunn til at hun har gått i gult hele sesongen, sier Lunde.

Dramatisk duell

Kampen om kula sto mellom Tandrevold og franske Justine Braisaz-Bouchet. Sistnevnte hadde startnummer én, men leverte ikke noe toppløp.

Tandrevold på sin side startet som nummer 29, i likhet med Braisaz-Bouchet luktet det ikke svidd at verken skytingen eller skigåingen til nordmannen.

Etter som Tandrevold ledet med 18 poeng før dagens renn kunne hun ikke bli dårligere enn nummer 22 om hun skulle sikre kula.

Hun endte til slutt som nummer 17, og kunne dermed strekke armene i været og juble for seieren i sprintcupen. Og kule skal få en spesiell plass.

– Ja, kanskje jeg skal ha kula i en egen seng på rommet resten av helgen, sier Tandrevold.

Peker på hverandre

Italienske Lisa Vittozzi var på et nivå over resten av verdenseliten, og vant sprinten i Canmore. Med den seieren spiste hun seg innpå Tandrevold i verdenscupen sammenlagt.

Sistnevnte leder nå verdenscupen med syv poeng ned til italieneren før lørdagens jaktstart. Der har Tandrevold et dårligere utgangspunkt enn italieneren etter dagens 17.plass.

VANT: Lisa Vittozzis seier på sprinten torsdag, gir henne et godt utgangspunkt før lørdagens jaktstart. Foto: AP

– Nå føler jeg meg litt mer i angrepsposisjon. Jeg ligger litt bak på jaktstarten og må virkelig jage framover og søke framover. Men det er en utfordring jeg må ta, sier hun.

– Så blir det en finale på søndag som jeg tipper kan bli tøff på alle måter. Men jeg får prøve å snu det til at jeg er veldig heldig som er i denne situasjonen, fortsetter Tandrevold.

NRKs eksperter mener Vittozzi er favoritt til å vinne verdenscupen sammenlagt etter torsdagens seier. Likevel peker italieneren på Tandrevold.

– Ja, selvfølgelig peker Lisa (Vittozzi) på meg som favoritt. Det gjør jo alle som ikke ønsker presset på seg selv. Det hadde jeg også gjort om jeg var henne, sier Tandrevold.

– En middels sprint

Før rennet ledet Tandrevold både sprintcupen og verdenscupen sammenlagt, men etter målgang var hun misfornøyd.

– Når du bommer på liggende er du allerede litt bakpå. Men ja, jeg gjennomførte en middels sprint og det er ikke godt nok i dette selskapet, sier Tandrevold.

En bom på liggende og et bom på stående var to for mye ifølge hovedpersonen selv.

– Jeg synes jeg har en bom for mye til å være fornøyd. Åtte treff er en for lite, sier hun.

Underveis i rennet hadde ikke NRKs skiskytterkommentator troa på at Tandrevolds prestasjon skulle gi seier sammenlagt.

– Der tror jeg sammenlagtseieren glapp.

Det sa Jann Post da Ingrid Landmark Tandrevold bommet en gang på stående. Fra før hadde hun en bom fra liggende.