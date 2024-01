Franskmann kastet stavene i sinne

– Det er klart det er frustrerende for utlendingene med den norske dominansen. Men ja, de må trene da.

Det sier Endre Strømsheim om franske Quentin Fillon Maillet, som var forbanna etter målgang i Anterselva.

Franskmannen lå an til å ta Frankrikes første pallplass i et individuelt renn på herresiden denne sesongen.

Ut på sisterunden gikk han ut som nummer to bak Vetle Sjåstad Christiansen. Franskmannen hadde god luke ned til den norske duoen Vebjørn Sørum og Johannes Dale-Skjevdal.

– Per stavtak han tar så nærmer han seg en meter her, sier NRKs skiskytterkommentator Ingrid Glomnes om da Dale-Skjevdal spiste opp Fillon-Maillet

Sistnevnte lå over 30 sekunder bak Fillon Maillet, men passerte han like før målgang. I tillegg passerte super-joker Vebjørn Sørum franskmannen og fratok han tredjeplassen. Det fikk det til å koke over for franskmannen etter målgang.

På TV-bildene kunne man se Fillon Maillet kastene stavene og geværet etter målgang. Årets sesong har vært den verste for Frankrike siden 1986.

Trippelt norsk er for 23. gang i historien