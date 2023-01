Etter verdscuprunden i Anterselva denne veka reiser det norske skiskyttarlaget tilbake til Noreg for å førebu seg til VM i Oberhof i februar. Med unntak av Vetle Sjåstad Christiansen – som har laga sitt eige opplegg.

– Eg må prøve å gjere noko anna enn Johannes (Thingnes Bø). Skal det vere håp om å slå han eller ta medalje, så må eg optimalisere der det er mogleg å optimalisere, fortel han til NRK.

Difor blir han igjen i høgda i Italia på eiga rekning. Ein plan som vart laga etter å ha teke ein prat med Ole Einar Bjørndalen.

– Kva slags råd fekk du?

– Eg vil ikkje kalle det råd. Eg vil nok heller kalle det ein kommando, svarar Christiansen og flirer.

– Kan kneppe inn 20 til 30 sekund

Den tidlegare skiskyttarkongen, som også var kjend for å nytte seg mykje av høgdetrening, stadfestar at han kom med tips.

DELER TIPS: TV 2s skiskyttarekspert Ole Einar Bjørndalen. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Han var litt usikker på kva som var det beste, så han spurde litt om det. Eg sa eg «håpar du blir igjen», så kan du førebu deg godt til VM og kanskje kneppe inn 20 til 30 sekund i løypa. Det hadde vore flott, og då blir det spennande i VM også for Johannes Thingnes Bø, seier Bjørndalen til NRK.

30-åringen er nummer tre samanlagt i verdscupen, etter å ha klatra med to andreplassar i Ruhpolding. Då kom han rett frå fleire veker i høgda. Og sjølv om årets meisterskap ikkje går høgt over havet, meiner Christiansen dette kan gje han det vesle ekstra.

– Eg trur Ole Einar har rett. I Oberhof handlar det veldig mykje om å ha god motor, det er vel dokumentert. Eg merkar at eg får meir motor og eit høgare gir av å vere i høgda og dra ned i låglandet. Så eg satsar på å lytte til kroppen og stole på at det fungerer igjen, forklarar Christiansen.

Men Bjørndalen kjem også med ei lita åtvaring.

RASK: Vetle Sjåstad Christiansen har verkeleg fått opp farta i løypa denne sesongen. Foto: Matthias Schrader / AP

– Det spørst litt om han treff med dei rette øktene, og no er han i så god form. Men han har god koll på det han held på med no, etter god erfaring frå høgda.

Nest raskast

For Christiansen har lagt inn ekstra høgdetrening heilt sidan før koronapandemien, og denne sesongen er det berre nemnde Thingnes Bø som er raskare enn han i løypa.

– Eg har teke store steg på dårlege forhold, i sørpe. Eg er jo ikkje ein type som skal dominere i lause forhold, og går alltid fort når det er hardt og det svarar frå underlaget, forhold mest likt asfalt. No er eg betre når det snør eller regnar, og når det berre er Johannes som har gått fortare, så har ein jo det svart på kvitt, meiner han.

BAK: Vetle Sjåstad Christiansen tok to andreplassar i Ruhpolding. Begge dagar bak suverene Johannes Thingnes Bø. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Skiskyttaren frå Geilo vedgår at frustrasjonen over mangelen på siger har kome snikande.

– Det er forferdeleg. Eg forstår at Sturla (Holm Lægreid) var frustrert før jul. No ser det ut som eg er i gang med det same. Eg kjenner eg har vore nær ved fleire høve og hatt moglegheita, såg eg er irritert på eigne vegne over at eg ikkje har fått det til.