Skiskytteranlegget er på nytt stengt i Holmenkollen, hvorfor?

– Det er riktig at dispensasjonene som var gyldig fra medio januar til utgangen av april nå ikke er forlenget av politiet. Det er ifølge politiet ikke grunnlag for ny dispensasjon før vi legger frem ny søknad etter § 8-3, med planer for ombygging av skytebanen. Våre arkitekter har skissert inn løsninger, vi har sagt noe om planer for fremdrift for permanent ombygging og vi har anmodet om forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten.

– Hvordan er prosessen rundt skytebanen nå?

– En varig løsning krever godkjenning fra både politiet og planmyndigheter, samt mulig dispensasjon etter markaloven. Dette medfører at det er flere instanser som må behandle saken. Vi jobber derfor med flere parallelle løp for å ivareta fremdriften. Vi har oversendt ny dispensasjonssøknad med forslag på løsninger og en tidslinje på utbedringer. Godkjenner politiet dette, vil vi gå videre med arkitekt og PBE på utforming, før vi endelig kan sende en formell søknad om godkjenning for endring av skytebanen til politiet og planmyndighetene.

– Når kan man forvente at skytebanen kan åpnes?

– Skytebanen vil kunne åpnes raskt etter at vi har fått dispensasjon. Dette krever at endelige planer er godkjent fra politiet. Når det gjelder gjennomføring av nødvendige byggearbeider ser vi for oss ett tidsløp på åtte til ti uker. Vi søker å tilpasse byggearbeidene slik at det vil være mulig å trene noe under byggeperioden. Oslobygg sendte en ny dispensasjonssøknad som oppfyller alle krav den 14. mai, men vi har ennå ikke fått svar fra politiet på denne. Vår søknad om dispensasjon gjelder trening fra 1. mai til 15. november.

– Skiskytterne Tarjei Bø, Ingrid Landmark Tandrevold og Vetle Sjåstad Christiansen er alle kritiske til at Norges nasjonalanlegg på nytt er stengt og frykter for rekrutteringen. Hva er deres svar til det?

– Vi er enig med skiskytterne, og vi kjenner godt til de utfordringene barne- og ungdomsutøverne står i. Vi har god kontakt med skiskytterforbundet og klubbene som til daglig bruker anlegget. Deres tilbakemeldinger er at dette er svært uheldig for klubbene og skiskyttermiljøet, og da spesielt de unge. Svært mange barn har stått uten et tilbud og klubber har meldt om sviktende deltakelse på trening.