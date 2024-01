– Jeg var fly forbannet, tordner Vetle Sjåstad Christiansen til NRK.

31-åringen sikter til verdenscupvrakingen i forkant av rennene i tyske Oberhof forrige uke til fordel for verdenscupdebutant Johan-Olav Botn.

Nå åpner Geilo-løperen for første gang opp om vrakingen når NRK møter ham i Rupholding foran helgens konkurranser.

– Jeg har gått litt under jorden de siste ukene. Det har vært litt todelt, innleder han og kommer med en større forklaring:

– Jeg ville gi Johan roen når han skulle debutere i verdenscupen. Det er ikke lett i utgangspunktet og det hadde ikke vært lettere hvis jeg hadde stått brautende på sidelinjen og klaget på uttaket.

Han fortsetter:

– Jeg har heller ikke ville bruke tid på inkompetente avgjørelser. Med inkompetent mener jeg at forbundet til dels har hoppet bukk over ett av samfunnets viktigste prinsipper: Det er presedens.

– De går så til de grader bort fra egenskapt presedens. Det pisser på våre forutsetninger og forutsigbarhet som utøvere. Jeg har ønsket å bruke minst mulig tid og energi på det i juletider.

Landslaget: – Enige om å være uenig

Sykdom på sensommeren førte til usikkerhet i sesongoppkjøringen, men Sjåstad Christiansen, som gikk samtlige verdenscuprenn før jul, følte han overpresterte i sesonginnledningen.

Så kom Oberhof-vrakingen som en overraskelse for ham.

– Slik det har blitt nå er det tap, tap og tap for alle. Johan-Olav tapte fordi han ikke fikk en god opplevelse i Oberhof jeg tapte fordi jeg ikke fikk gå i Oberhof og forbundet tapte fordi de sitter med en utøver som er forbannet.

Landslagsløperen er tydelig på at «jeg var og jeg er rimelig misfornøyd», og lattermildt forteller han hvordan han brukte landslagssjef Egil Kristiansen for å få utløp for frustrasjon overfor landslagsledelsen.

LANDSLAGSSJEF: Egil Kristiansen Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Han var ikke enig og skjønte ikke argumentene. Det er greit. Slik er uttak og man er ikke alltid enig. Vi ble enige om å være uenig, sier Kristiansen til NRK.

– Hva var begrunnelsen?

– Grunnen er balansegangen mellom å være rettferdig mot utøvere som kommer opp og som presterer veldig bra, kontra å gi trygghet og sikkerhet til utøverne som er ute på tur, svarer landslagssjefen.

Fly forbannet: – Hører ikke hjemme

Sjåstad Christiansen mener landslagsledelsen ikke etterlever de uttakskriteriene forbundet selv har satt.

– Det må være en satt konkurranse, for all del. Blir jeg danket ut på like premisser har vi ingenting i mot det. Vi er vant til stor konkurranse i Norge og det skal ikke være noe lag som er satt. Men man kan ikke velge å gjøre det på en måte for noen utøvere og en annen måte for andre utøvere, sier han.

– Hvor forbannet var du?

–Jeg var fly forbannet. Mye med de argumentene med presedens som har blitt skapt. Skal man ha ro i rekkene i samfunnet og i en utøvergruppe tror jeg det er viktig å følge en presedens og ikke snu på en femøring. Da blir det usikkert å være utøvere.

– Hvordan vil du beskrive presedensen, Kristiansen?

– Alle saker har forskjellige argumenter. Alle saker er ulike og noen ganger vurderer vi forskjellig. Slik vil det være i fremtiden også.

PS! Johannes Thingnes Bø er usikker til torsdagens NRK-sendte stafett som følge av sykdom.