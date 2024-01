​​​​​​Heilt sidan Dorothea Wierer slo gjennom som skiskyttar i verdscupen attende i 2013/14-sesongen, så har ho jamleg teke steget heilt øvst på pallen. To gonger har ho vunne verdscupen samanlagt.

Men denne sesongen er det berre så vidt ho har karra seg til mål i dei renna ho har fullført, og pallplassane og sigrane som ho har vore så vant med, har ikkje kome.

– Eg har vore sjuk ein gong kvar einaste sesong tidlegare, men aldri som dette, fortel ei openhjarta skiskyttarstjerne til NRK.

For sjukdomsbølga byrja allereie da ho skulle sette i gong sesongen på Sjusjøen den 11. november. Wierer stod på startlista og var til stades på Sjusjøen, men ho vart sjuk og måtte stå av heile opningshelga.

– Sidan Sjusjøen har eg vore sjuk fire gonger, seier Wierer til NRK.

Maskebilete vekte oppsikt

Og da ho i desember, før verdscupen i austerrikske Hochfilzen, la ut biletet med det som liknar ei oksygenmaske kom det reaksjonar.

TETT: Dorothea Wierer fortel at da ho skulle prøve å springe seg ein tur i Hochfilzen i starten av desember, så tetta brystet hennar seg fullstendig. Difor trengde ho denne maska for å prøve å opne luftvegane. På biletet står det på italiensk: «Topp start på sesongen. 3 x sjuk på 22 dagar» Foto: Privat/Instagram (dorothea_wierer)

På italiensk står det følgjande på biletet: «Topp start på sesongen. 3 x sjuk på 22 dagar»

Wierer fortel at ho fekk mange meldingar frå folk som lurte på om det gjekk bra og at ho måtte bli frisk. Sjølv fortel ho om orsaka bak maska:

– Det var fordi eg hadde influensa, så eg måtte ta medisin. Eg var heilt tett i brystet og eg prøvde å springe ein tur i Hochfilzen, men det var umogleg.

Ho fortel at ho har fått høg feber i to periodar denne vinteren, ho har hatt influensa og i den siste sjukdomsperioden så kjende ho seg berre skikkeleg dårleg utan å ha feber.

– Det var veldig rart. Så, det har vore mange ting på ein gong. Men eg har vorte eldre også, så kanskje det er på grunn av det, seier Wierer og skrattar.

– Du har prøvd mange ting for å bli frisk?

– Ja, sjølvsagt, ein må prøve det ein kan. Eg har teke ein del medisinar. Eg likar eigentleg ikkje å ta medisinar, men nokre gonger så må du berre.

VM-håp

Den italienske stjerna fyller 34 år i april i 2024 og ho har avslørt til italienske medier at ho har sett ein sluttdato for karrieren si, utan at ho vil avsløre den for offentlegheita. I 2026 er det OL i Italia, og skiskyttarøvingane skal gå føre seg i Anterselva.

GULLGROSSIST: Dorothea Wierer har teke fire VM-gull i karrieren og vunne verdscupen samanlagt to gonger. Foto: MARCO BERTORELLO

Og frå der har Wierer gode minne. Da det var VM i Anterselva i 2020 så raska Wierer med seg to gull og to sylv frå meisterskapen.

Men korleis det skal gå i det komande VM i Nove Mesto som startar 7. februar, det er ho meir usikker på.

– No er målet mitt å ikkje bli sjuk meir. Eg håpar eg greier det. Og eg vil berre førebu meg så godt som mogleg for VM. Så får vi sjå korleis det blir. Eg er ikkje ei maskin og må vere tolmodig med kroppen min, seier Wierer.

NRKs skiskytingsekspert Torgeir Bjørn er klinkande klar på korleis Wierer bør angripe verdsmeisterskapen i Nove Mesto i februar.

– Ho bør plukke ut to-tre øvingar under VM, spisse forma inn mot det og håpe at det held.

– Det ser krevjande ut for ho å få den fysiske forma opp på nivået som krevst. Men ho har mykje rutine og erfaring, og må bruke alle sine knep for å lure fram ein VM-form.

HEIMEBANE: Før verdscuphelga i Anterselva var Wierer attende etter å ha vore borte frå verdscupsirkuset sidan midten av desember. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

– Glad for at det er to veker til VM

På laurdagens blanda stafett under verdscupen i Anterselva fekk den italienske stjerna seg endeleg ein liten opptur. Ho gjekk ei god fyrste etappe for det italienske laget som til slutt kjempa om sigeren mot Noreg.

Italia måtte gje tapt for Noreg, men dei sikra seg andreplassen. På det italienske laget gjekk Wierer saman med Lisa Vittozzi, Didier Bionaz og Tomasso Giacomel.

Andreplassen på blanda stafett er Wierer sin pallplass nummer 80 i karrieren. Men trass oppturen, valde Wierer å stå over fellesstarten i Anterselva sundag. På Instagram skriv ho at ho treng kvile etter all sjukdommen.

Og akkurat det talar positivt for VM, meiner NRKs skiskytingsekspert.

– Det er akkurat slik ho bør gjere det no. Med dårleg grunnlag så toler ho truleg ikkje mange renn etter kvarandre. Så her gjer ho rett, seier Torgeir Bjørn.

– Eg er veldig glad for at det er to veker til VM enda, seier Dorothea Wierer.