Det bekrefter hun selv i en pressemelding.

– Jeg falt underveis i Lofoten Skyrace og merket at noe var galt med hånda. Det viste seg å være brudd. Hånda er gipset, og jeg vet ikke hvor lenge. Nå skal jeg trene alternativt og kreativt framover, sier Tandrevold.

Lege for kvinnenes elitelag, Aasne Fenne Hoksrud, sier alt tyder på at det er snakk om et såkalt ukomplisert brudd.

– Bruddet er på et gunstig sted i hånda, og ikke i håndroten, der det ville vært enda kjedeligere å pådra seg brudd. Ingrid må sannsynligvis bruke gips i minst tre uker, og så en ortose (støtteskinne) i én til to uker etter det igjen, sier Hoksrud.

Hun anslår videre at det vil gå 4–5 uker før Tandrevold kan belaste hånda igjen. Det betyr at en god del av den tradisjonelle og planlagte sommertreningen må erstattes av en mer skånsom variant.

– Slik jeg kjenner Ingrid kommer hun styrket ut av dette, sier legen.

Må være kreativ

Landslagssjef i skiskyting, Per Arne Botnan, sier til NRK at bruddet ikke vil ha stor påvirkning for neste sesong.

Landslagssjef i skiskyting, Per Arne Botnan, tror ikke bruddet vil påvirke neste sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det har nok ikke så veldig mye å si for neste sesong. Hun kan gjøre ganske mye selv om hun har et lite brudd i hånda.

Tandrevold må imidlertid belage seg på å trene alternativt i en periode.

– Hun kan gå på rulleski og bare bruke den andre hånda. Da får hun trent stabilisering. Hun kan sykle, løpe, og kan gjøre det meste bortsett fra å gå på rulleski med begge hendene. Da får hun styrket den andre hånda og bena.

– Det handler om å være kreativ. Det blir ikke store forandringer, avslutter Botnan.