For Northug fikk det tøft på dagens tremil. Trønderen hang med feltet opp til 15 kilometer, men da Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Emil Iversen satte opp tempoet i front, fikk Northug problemer med å henge med.

Til slutt gikk Northug i mål som nummer 31, tre minutter og ti sekunder bak Emil Iversen.

– Jeg er positiv til at jeg klarer å bygge opp en liten formtopp. Den kommer ikke til å vare lenge, men planen er at jeg skal være i form de dagene når mesterskapet i Finland går.

– Sluttet å være bekymret

For han var han ikke i nærheten av målsettingen om en topp-ti-plassering som landslagstrener Tor-Arne Hetland håpet på da Northug fikk en reserveplass til tremila i Falun.

– Petter prøvde skikkelig i starten, men er ikke i god nok form til å være med på dette nivået. Men det er fortsatt én måned til sprinten, så han har god tid på å finne formen, sier Hetland til NRK etter målgang.

Iversen smilte lurt da han fikk spørsmål om formen til sin lagkamerat fra Meråker.

– Jeg er ikke bekymret, men hadde jeg vært han hadde jeg vært bekymret. Men han er en luring, sier Iversen til NRK.

Men Northug selv forsikret at han ikke bekymrer seg veldig over VM-formen.

​– Bekymringer har jeg sluttet med i livet, sa Northug med glimt i øyet.

Spøkte etter målgang

Da Northug og Iversen be intervjuet sammen av NRK, var tonen mild og spøkefull. Northug ville ikke ha Iversen for tett på i frykt for å bli syk.

– Hold avstand. Det er noen som prøver å komme i form til mesterskap her, sa Northug med smilet på lur.

For trønderen var tilbake i sitt karismatiske hjørne og både vitsene og humøret var på topp.

– Du får være med ferja fra Estland til Finaland også. Og da får du også tax-free, sa Northug spøkefult.

Dobbelt norsk

I den nest siste stigningen satte Sundby opp toppfarten og fikk umiddelbart en luke ned til Iversen. Men i utforkjøringen hadde trønderen tatt igjen verdenscuplederen.

Dermed lå det an til et spurtoppgjør mellom de to nordmennene, et oppgjør hvor Iversen var storfavoritt.

På oppløpet var trønderen overlegen og tok seieren.

–​ Jeg tenkte ganske mye på det som skjedde i går. Det ble en krig mellom meg og Martin. Jeg får det litt som jeg vil, og da er det bare å angripe. Det var veldig godt da jeg skjønte at det ikke kom en italiener på slutten der som i går, sa Iversen om seieren.

SUVEREN: Emil Iversen knuser Martin Johnsrud Sundby i spurten. Du trenger javascript for å se video. SUVEREN: Emil Iversen knuser Martin Johnsrud Sundby i spurten.