Northug om vrakingen: – Man må bare respektere det

– De siste ukene har vært fine. Den første perioden var rolig. Jeg har kommet i gang med trening de siste tre ukene. Det var tungt å starte igjen, men man kommer fort opp på et nivå man ønsker å være, sier Northug.

Han har slitt stort med formen denne sesongen, og måtte blant annet stå over en rekke verdenscuprenn og Tour de Ski.

Denne uka fikk han først beskjed om at han var vraket til verdenscupen i Falun – det som skulle være hans første konkurranse på åtte uker.

Torsdag kom kontrameldingen fra landslagsledelsen: Northug får gå verdenscuprenn i helga ettersom Didrik Tønseth er blitt syk.

– Det har vært en turbulent uke. Hvordan har det vært for deg?

– Det har ikke vært noe turbulent uke for meg, men jeg har fått med meg det som har skjedd rundt. Man får med seg deler av det som skjer, sier han.

– Hva tenker du om at du egentlig ikke skulle gå her i Falun?

– Man må respektere det. Det er andre som har gått fort i år og nå er kvotene kuttet ned.

Northug går ikke lørdagens sprint. Han blir først å se i søndagens tremil i svenske Falun, der han har gått mange minnerike renn.

Men han må trolig levere varene fra første stund om han skal overbevise landslagsledelsen om at han skal få gå alle distansene i Lahti-VM.

– Jeg må vise at jeg er i form og at jeg i hvert fall i løpet av NM-uka må vise at jeg kan være med i toppen på tremila. Det blir en viktig distanse for å vise at man kan beherske den distansen i VM, sier Mosvik-ekspressen.

– Hvordan forventer du at det går i VM etter den sesongen du har hatt?

– Målet er å kjempe om et induviduelt gull. Det er derfor man reiser over, sier Northug, som 2015 ble VM-kongen med fire gullmedaljer.

Nå gleder han seg til å gå i Falun på nytt.

– Det er alltid artig å være tilbake i Falun. Det er en minnerik arena med min første verdenscupseier, og et bra mesterskap i 2015. Det blir spennende å konkurrere igjen og komme tilbake, sier Northug.