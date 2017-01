«Pølsa» gjorde som Northug: – Vi tøyde strikken for langt

Øystein Pettersen gikk på en smell forrige sesong etter å ha trent for hardt. Derfor kom tårene da han endelig fikk en opptur i skiløypa forrige helg, med tredjeplass i La Diagonela.

– Det har vært et tøft år, sa en svært preget Pettersen da.

Denne helgen står klassikeren Marcialonga på programmet for langløperne. Det var nettopp her, i den italienske løypa, marerittet begynte for "Pølsa" for ett år siden.

– Jeg følte meg bra hele rennet, men plutselig droppa pulsen 70 slag, og en uke senere hadde jeg gått opp ti kilo og lå på sykehuset og var helt ødelagt, forteller han åpenhjertig.

Til slutt ryker strikken

Det tok lang tid før 34-åringen var på beina igjen.

– Vi vet fortsatt ikke helt hva som skjedde, men totalbelastningen hadde vært for stor. Jeg trente for mye og så slutta kroppen å virke. Jeg var så sliten at jeg ikke kunne løfte dattera. Jeg var helt ødelagt, minnes han.

Situasjonen var ikke helt ulik den Petter Northug har vært i denne sesongen. Northug trente for hardt etter et høydeopphold, og har gått glipp av største deler av sesongen.

GULL: Petter Northug med medaljene fra forrige VM i Falun. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Jeg tror alle idrettsutøvere som ikke lykkes, men er motiverte for å lykkes, gjør som Petter og meg: de tøyer strikken lenger. Vi tenker at det må jo bare være å trene mer. Men til slutt ryker den strikken, og da kan det gå skikkelig ille, sier Pettersen.

OL-gullet med Northug

Nå er han tilbake både på beina og skiene, har startet sitt eget lag, Team BN Bank, og søndag skal han igjen gå Marcialonga – denne gangen med ambisjoner om førsteplass, men med litt lavere skuldre.

Samtidig skal mannen han tok OL-gull på lagsprint med i Vancouver for sju år siden, Petter Northug, gjøre comeback i verdenscupen.

«Pølsa» gleder seg over at Northug er på vei tilbake, men tør ikke spå VM-medaljer.

– Det virker som Petter er på vei tilbake og det er veldig hyggelig, men jeg er ikke i posisjon til å spå det. Jeg håper Norge gjør det skikkelig bra, sier langløpsspesialisten.

Han har lært at det ikke nødvendigvis er antall treningstimer som gir suksess.

– Jeg tror alle som mislykkes, sjeldent gjør det fordi de trener for lite, avslutter Pettersen.