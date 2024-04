Treneren stormet banen, ble utvist og prøvde å klemme dommer: – Ikke akseptabel oppførsel

– Det er ikke hverdagskost å oppleve dette, sier hoveddommer Veronika Fjeldvær til NRK.

Kaoset startet med at Karina Sævik løp langs streken med ballen og en motspiller etter seg. TV-bildene viste at ballen på et tidspunkt var ute, og da skjedde det noe uvanlig.

Sævik løp videre, men på samme tid løp Stabæk-trener Jan Jönsson ut på banen og stoppet Vålerenga-spilleren med kroppen.

Da eksploderte det på benken og Jönsson ble vist det røde kortet.

Like etter så det ut til at han forsøkte å klemme fjerdedommeren:

FLERE SITUASJONER: Først løp Jönsson ut på banen, deretter ble han utvist og til slutt så det ut til at han forsøkte å klemme linjedommeren. Foto: Skjermdump fra TV 2

Klemmen mener han at var av forsonende årsaker:

– Jeg ville be om unnskyldning, sier Jönsson til NRK.

– Ikke akseptabel oppførsel

Toppseriekampens dommere – inkludert fjerdedommeren som ble forsøkt klemt av Stabæk-treneren – reagerer kraftig på opptrinnet.

– Jeg tenker det er en oppførsel vi ikke trenger å ha på fotballbanen, sier fjerdedommer Marit Skurdal.

– Jönsson løper inn på banen etter ballen som er gått ut av spill, det gir automatisk rødt kort. Det har han ikke lov til. Han reagerer og gir en form for klem, det er ikke akseptabel oppførsel, sier hoveddommer Veronika Fjeldvær til NRK.

Hoveddommeren forteller at de kommer til å ta dette videre.

– Vi melder inn det røde kortet, så er det opp til forbundet å følge det opp videre, sier Fjeldvær til NRK.

– Mulig jeg ikke skal være der

Stabæk-trener Jan Jönsson forklarer situasjonen med Sævik slik:

– Det var på overtid og jeg forsøker å få tak i ballen for å få tatt et kjapt innkast. Ballen hadde vært klart ute og jeg gikk en meter ut på banen for å ta den. Jeg ville få spillet i gang. Det var på overtid og Vålerenga sparket bort ballen for at tiden skulle gå ut, sier han til NRK.

– Jeg har ikke taklet en Vålerenga-spiller og en Vålerenga-spiller har ikke taklet meg. Jeg gikk en meter utenfor der jeg skulle være, for å få spillet i gang igjen.

– Gikk du et sted der du ikke skal være?

– Ja, det er mulig jeg ikke skal være der, sier Jönsson.

Ifølge Jönsson skal Vålerenga ha vært enig i at det hadde holdt med gult kort for situasjonen.

BLE UTVIST: Stabæk-trener Jan Jönsson. Foto: Lise Åserud / NTB

Ble også målhelt

Selve oppgjøret på banen endte 3–2 til Vålerenga, og både Sævik og Iris Omarsdottir scoret sitt fjerde for sesongen. Kampen skulle opprinnelig spilles i september, men ble framskyndet for å legge til rette for Vålerengas deltakelse i mesterligakvalifiseringen.

Med tirsdagens seier ligger Vålerenga og Rosenborg på topp med tolv poeng, men VIF har bedre målforskjell. Deretter følger Røa med ni.

MÅLSCORER: Sævik scoret sitt fjerde for sesongen. Foto: Lise Åserud / NTB

Vålerengas hjemmeseier tirsdag kom etter scoringer av Olaug Tvedten, Ylinn Tennebø og Sævik, som scoret sitt fjerde mål for sesongen. For gjestene sto spisstalentet Omarsdottir for begge nettkjenningene. 20-åringen har i likhet med Sævik scoret fire ganger denne sesongen.

Stabæk står med seks poeng etter to seirer og tre tap hittil. Vålerenga har byderby mot Lyn til helgen, mens Stabæk får besøk av Brann.