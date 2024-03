Skistads brutale konklusjon: – Jeg er bygd veldig annerledes

– I en perfekt verden kunne alle vært på samme lag og samarbeida, og alle kunne fått det beste ut av det, sier Kristine Stavås Skistad til NRK.

Sesongen 2023/2024 er snart på hell. Kun NM del 2 gjenstår på Lillehammer.

NRK møter Skistad og hennes hovedtrener Lage Sofienlund på Konnerud i Drammen før «finalehelgen» braker løs.

Duoen har kjent hverandre i nærmere 10 år, men trener-utøver-relasjonen ble forsterket etter at skiesset takket nei til landslaget for tre år siden.

– Det er han som har fått meg ut av mørket, understreker Skistad.

Begge er de sultne på utvikling og har blikket rettet mot de små detaljene. Og sammen har de funnet en sammensetning av trening og livssituasjon som passer Skistad bra, påpeker Sofienlund.

TETT OPPFØLGING: Lage Sofienlund, hovedtrener for Skistad, under trening på Konnerud i Drammen. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

– Man har fått en sammensetning av treningsinnhold som passer henne og hennes kropp veldig godt, sier han.

Se og følg NM-lagsprinten fra klokken 15.00 torsdag

– Hun er et nytt menneske

Steinar Mundal, tidligere landslagstrener, er også med på treningsøkta. Siden han ble pensjonist har han hatt en trenerrolle i Konnerud IL.

Mundal, som blant annet jobbet tett med Vibecke Skofterud i 12 år, beskriver samarbeidet mellom Skistad og Sofienlund som «helt rått».

– Hun er et nytt menneske, sier Mundal til NRK.

FREMTIDSMÅLET: Kristine Stavås Skistad har funnet sin nøkkel til suksess. På sikt er målet å hevde seg ytterligere på distanse. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

For la det ikke være noen tvil – samarbeidet blant grantrærne på Konnerud har høstet frukter. 25-åringen står notert med hele 11 pallplasser i verdenscupen i sprint denne sesongen. Fem av gangene har hun stått øverst på pallen.

Nå ønsker landslaget å få langrennsesset tilbake til neste sesong, der VM i Trondheim i februar og mars er det store høydepunktet. Det bekrefter langrennstrener Stig Rune Kveen.

Men ovenfor NRK bekrefter Skistad at det blir svært lite endringer i treningsarbeidet kommende sesong. Les også Ringte presten for å få hjelp – slo alle foran kirketrappa

– Jeg har en veldig annen type kropp

For med unntak av 25-åringen, som har funnet sin plass på hjemmebane, har det norske kvinnelandslaget underprestert store deler av sesongen og kritikken har haglet fra flere hold.

Skistad, på sin side, bekrefter at det er dialog med forbundet og at den er god, men det er også utfordringer knyttet til scenarioet.

– I mitt tilfelle er det dessverre sånn at jeg er bygd veldig annerledes. Jeg har en veldig annen type kropp enn i hvert fall distanseløpere og da må man gjøre ting annerledes. Da passer man ikke inn i et system og det er det som er hovedutfordringen min, forklarer Skistad til NRK.

SNAKKER UT OM DILEMMA: Kristine Stavås Skistad har funnet balansen mellom hvile og trening med Lage Sofienlund som hovedtrener på Konnerud. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sofienlund påpeker at Skistads største utfordring, først og fremst, har vært å trene for mye. På landslaget gikk hun på «akkord» med seg selv, mener han. Nå er overskudd i treningshverdagen første prioritet.

– For hennes del er det ekstremt viktig. Hun er en eksplosiv utøver med kraftfull muskulatur og stort behov for restitusjon. Hun kan trene veldig tøft og stimulere kroppen veldig hardt, men man må hente seg inn igjen, ofte nok.

– «Hvor langt strekker du strikken før du henter deg inn igjen?» Jeg tror mange strekker den for langt, utdyper han.

TETT DUO: Både Lage Sofienlund og Steinar Mundal bidrar til at Skistad skal få ut sitt fulle potensial. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

– Kan ikke følge strømmen

Viaplay-ekspert Marit Bjørgen har tidligere argumentert for viktigheten av å bygge et lag, senest på sendingen til Viaplay forrige helg. Tidenes mestvinnende vinterolympier mener at de beste må være på landslaget, inkludert Skistad og Astrid Øyre Slind.

Men med et helt annerledes treningsopplegg har det liten verdi, mener Skistad.

– Bortsett fra på en sprintøkt to til tre ganger i året, utdyper hun.

– Hvor hardt er det å stå imot ytre press og stole på det opplegget du har troa på?

– Jeg har hatt tre motgangsår der man virkelig har funnet ut at man ikke kan følge strømmen, så det er klart det er viktig å lytte til seg selv. Jeg tror det er der man har mest potensial, som ikke er tatt ut enda, sier Skistad videre.

MYE STØTTE: Steinar Mundal bidrar også Skistad med råd på hjemmebane. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Skistad og Sofienlund skal etter NM del 2 vurdere alle muligheter for videre satsing, inkludert landslagsplass. Først og fremst ser de på muligheten for å legge til et element. Ikke trekke ifra.

– Som alle ser, de to siste årene er det en idrettsutøver her som har klart å løfte seg fra og være ingen steder, til å bli verdens beste skisprinter, da har du funnet en melodi som er passende for deg selv. Det er fristende å spille den videre, sier Sofienlund.

– Det å gå ut av det man har gjort som fungerer, rett og slett ta en risiko, det er man mindre interessert i nå.

Skistad beskriver sesongen, som snart er historie, som den beste i karrieren så langt.

– Samtidig som man fortsatt ikke er helt fornøyd, påpeker hun.

TRIGGES AV MOTSTAND: Kristine Stavås Skistad er ikke fremmed for å sende et stikk til svenskene idet hun går ført over målstreken. Foto: AP

Ønsket var å få til et godt distanserenn, men av de to distanserennene hun har gått – 10 kilometer klassisk og 20 kilometer skøyting under Tour de Ski i Toblach – ble hun henholdsvis nummer 49 og 50.

Likevel er Konnerud- løperen klar på at distansentreningen ikke skal gå utover hurtighetsegenskapene i sprint. Det er mulig, mener Skistad, som har mål om å minske det gapet de neste årene.