NIF-styremedlem om mistillit: – Hvis flertallet ønsker det, må vi bøye oss for det

Asphjell ble valgt inn i idrettsstyret i 2007, og satt har vært i idrettsstyret under både Tove Paule, Børre Rognlien og nå Tom Tvedt.

– Hva tenker du om de som mener dere bør gå?

– Det er et viktig og riktig spørsmål å stille. Vi hadde et ledermøte for en måned siden, og der la vi fram dette. Når det ikke kommer mistillit til uttrykk på ledermøtet, ønsker vi at dagens styre retter opp kursen, sier Asphjell.

STYREMEDLEM I NIF: Jorodd Asphjell.

– Her ligger sprengstoffet

Dette meldte også kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine, til NRK i går. Ledermøtet ble avholdt før den siste innsynsrunden.

– Denne innsynsrunden har aktualisert mye av problemene. Her ligger mye av sprengstoffet. Og det som utløste dette er at de selv går ut og uttrykker at de selv kan gjenreise tilliten, sier Knut Bjørklund, leder i Troms idrettskrets.

Bjørklund sendte i går ut et opprop om å innkalle til ekstraordinært idrettsting.

– Det er kjent at Troms har hatt det inntrykket i lang tid, men så langt har de ikke fått støtte fra andre kretser og særforbund, sier Asphjell.

Lørdag ettermiddag sier Bjørklund at han har fått positive svar fra flere idrettskretser. NRK har forsøkt å komme i kontakt med flere av dem lørdag, men henvendelsene ble ikke besvart.

– Hvis flertallet ønsker det, må vi bøye oss for det, sier Asphjell.

KRITISK: Knut Bjørklund. Foto: NRK

– En situasjon som ikke er bra

Asphjell og de andre har et håp om å legge bråket bak seg, og se framover.

– Vi har en situasjon som ikke er bra, men gjennom gode tiltak skal vi gjenreise tilliten, sier Asphjell.

– Hvorfor skal de gi dere nok en sjanse?

– Vi er valgt for en fireårsperiode. Vi skal levere resultater og har et idrettspolitisk dokument å gjennomføre. De må bedømme oss ut ifra det, sier Asphjell.

Bjørklund mener unnskyldingen kommer for sent, og at Asphjell og styret kun leverer tomme ord.

– Det er altfor sent. Beklager, Jorodd. Du er noen år for sent ute. Det er ingen som tror på deg lenger, sier han.