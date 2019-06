Håndballforbundet betalte over 100.000 kroner til PR-konsulenter for å få Berit Kjøll til å bli valgt som ny idrettspresident.

Pengene gikk til blant annet til å legge en kommunikasjonsplan før valget, samt skriving av kronikk og en CV.

I ettertid har Kjøll og håndballforbundet fått kritikk både for pengebruken og at dette ikke var kjent før Norges idrettsforbund (NIF) valgte sin nye president.

– Fra de tre og en halv ukene før valget, hvor jeg bestemte meg for å stille til valg, ba jeg om noe støtte på fagområder jeg ønsket å sikre at jeg var god nok på. Det fikk jeg fra håndballforbundet, og det har vi vært åpne om hele veien, sier Kjøll til NRK.

Visste ikke om bruk av kommunikasjonsbyråer

NRK har gjort en undersøkelse som ble sendt ut til 162 av de 164 delegatene som stemte på idrettstinget. 124 personer har svart på hele eller deler av undersøkelsen.

59 prosent svarer at det ikke er greit at kretser og forbund bruker kommunikasjonsbyråer for å fremme kandidater til verv i idretten. 24,6 prosent svarer at det er greit, mens 16,4 prosent svarer at de ikke vet.

Se hele undersøkelsen nederst i saken.

UENIGE: Majoriteten av tingdelegatene som har svart på NRKs undersøkelse mener pengebruken ikke er grei. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Håndballforbundet og Kjøll hadde et møte med flere tingdelegater fredagen før presidentvalget. Der informerte de om bruken av konsulenter. De har uttalt at konsulentbruken derfor var kjent før idretten gikk til valg.

Men i NRKs undersøkelse svarer 77,4 prosent at de ikke visste at håndballforbundet og Kjøll benyttet kommunikasjonsbyråer før valget. 20,2 prosent svarer at de visste om bruk av kommunikasjonsbyråer, mens 2,4 prosent svarer at de ikke vet.

– Alle pengene skal gå til aktivitet

NRK har vært i kontakt med en rekke ledere i idretten etter at spørreundersøkelsen ble sendt ut. Flere sier at de ikke ønsker å uttale seg utover det de har svart i undersøkelsen.

Noen nevner at det er viktig at det nye styret nå får tid til å sette i gang med sitt arbeid, mens andre mener dette er en viktig debatt å ta.

KRITISK: Presidenten i det norske Skiskytterforbundet, Arne Horten, er kritisk til å bruke midler på kommunikasjons-hjelp. Foto: Norges Skiskytterforbund

Blant dem i sistnevnte gruppe er president i skiskytterforbundet, Arne Horten.

– Vi mener at alle penger i norsk idrett skal gå til aktivitet, det er det som er viktig. Nå har vi fått fokus på kostnader i idretten, og da er det enda viktigere at vi setter søkelyset på det, sier Horten til NRK og fortsetter:

– I dette tilfellet var det vel 113.000 det var snakk om, og det tilsvarer mange vaffelplater på en dugnad. Idretten er tuftet på dugnadsjobbing, og det er det viktig at vi holder fast ved.



Men det finnes også dem som mener dette er greit. President i skøyteforbundet, Mona Adolfsen, forsvarer bruk av midler til kommunikasjonshjelp.

– I denne sammenheng syns jeg det var greit. Det var kort tid i forkant av tinget at Berit Kjøll måtte forberede seg og komme med sine innspill til delegatene, sier Adolfsen og utdyper:

STØTTER: President i skøyteforbundet, Mona Adolfsen, støtter Kjølls bruk av kommunikasjons-hjelp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er for idretten vi jobber alle sammen. I den forbindelse har det ofte blitt påpekt at det er inntekter fra vaffelsalg og alt annet som benyttes til annet enn aktivitet. Ja, vi skal ha aktivitet, men noen må sørge for at vi får den aktiviteten og organisere aktiviteten.

– Det var aldri noe hemmelig

Til tross for at Kjøll og håndballforbundet hadde et møte fredagen før presidentvalget, hvor de informerte om bruken av konsulenter, svarer 77,4 prosent av deltakerne i undersøkelsen at de ikke var klar over hjelpen Kjøll fikk.

– Det er klart at for meg, var det der aldri noe tema. Det var aldri noe hemmelig, det var aldri noe skjult. Det var på en måte som en idrettsutøver som skal i konkurranse. Du vet hva du er god på og du det vet hva du trenger bistand til, og jeg trengte noe bistand på dette fagområdet, og det fikk jeg, sier idrettspresidenten.

Også mannen som tok valget om å bruke midler for å fremme Kjølls kandidatur, Kåre Geir Lio, mener de var åpne om hva som ble gjort.

– Jeg kan ikke svare for hva folk tenker om å være informert om dette. Alle som ville ha informasjon om dette, kunne ha funnet det. Vi har vært åpne om alt, og dette er på et nivå hvor det forundrer meg litt at man blander inn åpenhetsbegrepet. Fordi det her handler om medietrening, sier håndballpresidenten til NRK og fortsetter:

– Vi har brukt to personer som har hjulpet Berit med medietrening, utforming av budskap, spissing av budskap og den type ting. Jeg så på undersøkelsen, og hvis jeg skulle ha svart på den, uten å ha vært informert om hva det var, så kanskje jeg òg hadde svart at jeg var skeptisk. Jeg vet hva som har skjedd og synes det er en helt grei og naturlig øvelse.

ÅPENHET: President i håndballforbundet, Kåre Geir Lio, som tok valget om å støtte Kjøll med midler, mener de var åpne om det som ble gjort. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Konfrontert med tallene som viser at 59 prosent av delegatene ikke synes slik pengebruk er greit, forteller Lio at han trodde de negative tallene skulle være høyere.

– Jeg tenker, etter det jeg har lest om denne saken i media, vil det overraske meg hvis det tallet ikke hadde vært enda høyere. Fordi at det vi har gjort er ikke noe i nærheten av det som media har beskrevet det som.

– Var dere da klare nok på hva som ble gjort?

– Jeg synes vi var mer enn tydelige nok for dem som var interessert i det, og de som var involverte i det.

Diskusjon om fremtiden

Videre poengterer Kjøll, på et generelt grunnlag, at det noen ganger er behov for å knytte til seg faglig ekspertise på ulike felt.

Skiskytterpresident Horten er kritisk, og vil nå ha en diskusjon om fremtiden og retningslinjer for hva som er riktig og feil bruk av midler.

– Flertallet i undersøkelsen viser at dette er feil, og da må vi ta en diskusjon på det og være enige om at vi ikke bruker penger på den slags, sier Horten og fortsetter:

– Ikke minst med tanke på å bygge et positivt omdømme, så er det viktig å ta tak i dette og ta en god diskusjon og klare å få lagt det dødt.

Den debatten vil Kjøll gjerne ta.

– Jeg stiller meg kjempepositiv til en slik diskusjon. Jeg mener at idrettsdemokratiet skal åpne for alle type debatter, også denne.

