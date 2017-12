Fredag kom nyheten om at Bjørklund og Troms idrettskrets krever ekstraordinært idrettsting. Det skriver han i et opprop til idrettskretser og særforbund.

Slik får man et ekstraordinært idrettsting Ekspandér faktaboks Minst en av følgende kriterier må være innfridd, ifølge NIFs lover: Vedtak av Idrettstinget.

Enstemmig vedtak av Idrettsstyret.

Krav fra idrettskretser og/eller særforbund som representerte minst 40 stemmeberettigede representanter på forrige ting.

Krav fra minst 2/3 av særforbundene. Et ekstraordinært idrettsting innkalles av Idrettsstyret med minst en måneds varsel. Ekstraordinært idrettsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget.

Han skriver at «situasjonen i norsk idrett er nå så alvorlig at organisasjons øverste myndighet må komme sammen», og at de derfor må kalle inn til ekstraordinært idrettsting. Målet er at alle har behandlet saken i julen, og at alle sender inn et krav 3. januar.

«Alle idrettskretser og særforbund bør i løpet av julehelgen behandle saken. Aller helst i telefonmøter, som koster minst mulig. I denne saken er det ingen behov for å møtes fysisk.», skriver Bjørklund i brevet.

KRITISK: Knut Bjørklund.

– At Bjørklund mener det, og at han har vært kritisk lenge, er ikke overraskende for noen i norsk idrett, svarer kommunikasjonssjef Niels Røine.

Røine: – Ikke mistillit

Fredag sendte styret i Norges idrettsforbund ut et skriv til alle kretser og særforbund, noe Aftenposten var først ute med å melde. NRK har sett brevet NIF sendte til alle særforbund, idrettskretser og ansatte på Ullevaal stadion fredag.

– Idretten står ikke samlet. Idrettsstyret kan ha samlet seg. Vi håper idrettsstyret selv har skrevet det selv, og ikke First House, sier Bjørklund.

Det bekrefter Sondre Sande Gullord, som er medlem av idrettstyret til NRK.

– Brevet er skrevet av idrettstyrets medlemmer, deriblant meg, og selvfølgelig uten bruk av noen eksterne. De tider er definitivt forbi, sier han.

I brevet som avsluttes med å ønske alle god jul og et aktivt nytt år, legger NIF-styret seg flate og beklager den situasjonen norsk idrett har havnet i etter avsløringene om skyhøyt pengebruk på blant annet middager og konsulenttjenester.

– Det er ikke mistillit. Vi har enset at omdømmet er svekket. Idrettsstyret står samlet, og har valgt å sende en oppklarende mail til hele organisasjonen. Det er med bakgrunn i at vi kjenner til at omdømmet er svekket, sier Røine.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Niels Røine.

Samlet til møte

For en måned siden var samtlige idrettskretser og særforbund samlet til et ledermøte. Der var ekstraordinært idrettsting et tema, men ingen tok til orde for det. Møtet ble avholdt etter forrige innsynsrunde.

I siste innsynsrunde kom det fram at NIF har brukt over ti millioner på konsulenttjenester fra First House. Hvis idrettstinget i 2015 hadde vært klar over pengebruken, ville idrettsstyret sett annerledes ut, mener Bjørklund.

«For hver eneste dag som går så skades idrettens anseelse. Dette går ut over barn og ungdommer i hele landet.», skriver han i oppropet.