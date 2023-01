– Det er et kjempenederlag for NFF som har jobbet så hardt for å innføre dette sluttspillsystemet og vært pådrivere for at sluttspill er viktig for å hevde seg i Europa, sier Carl Erik Torp om NFFs snuoperasjon.

Sluttspillet i Toppserien har blitt kraftig kritisert av spillere, supportere og klubber siden modellen ble implementert i fjor.

I oktober nedsatte derfor Norges Fotballforbund (NFF) en seriekomité som skulle komme med en innstilling med endringsforslag som styret i NFF stemte over i dag, onsdag 18. januar.

NRK erfarer at NFF-styret er kommet til enighet om en trippel serie modell hvor sluttspillet kuttes, og man kjører halvannen seriespill der lagene møter hverandre tre ganger.

4. og 5. mars skal klubbene stemme over innstillingen i forbundstinget. Først da blir det formelt klart om sluttspillet vrakes og hvordan årets Toppserie vil se ut.

Pinlig

Espelund-utvalget, med Karen Espelund i spissen, foreslo i 2018 at Toppserien skulle få ny struktur med sluttspill. Sluttspillmodellen ble femstemt av klubbene på forbundstinget i 2019, men ble ikke implementert før i 2022 grunnet unntakstilstander knyttet til covid-19.

EKSPERT: Carl Erik Torp. Foto: NRK

– Endelig etter to år med pandemiutsettelser fikk de lov til å prøve ut sluttspillet, og så møter de så hard motstand at de må skrote det allerede etter ett år. Det er pinlig for NFF, men det er også pinlig for klubbene som tross alt var med på å stemme for sluttspill og denne modellen i 2019.

Sluttspillmodellen Ekspandér faktaboks I 2019 vedtok forbundstinget med 82,3% flertall å innføre en sluttspillmodell i Toppserien. Den ble først implementert i 2022-sesongen etter unntakstilstander grunnet covid-19 viruset. 2022-sesongen ble spilt slik: Serien spilles som et grunnspill og et sluttspill.

I grunnspillet spiller hvert lag mot hverandre hjemme og borte i 18 serierunder.

I sluttspillet om seriemesterskap og nedrykk tar lagene kun med seg poeng og målforskjell fra grunnspillets kamper mot andre sluttspilldeltakere.

I sluttspillet om seriemesterskapet spiller lag nr. 1–4 i grunnspillet mot hverandre hjemme og borte i seks serierunder.

Vinneren er årets seriemester.

I sluttspill om nedrykk spiller lag nr. 5-10 i grunnspillet i 0. divisjon samt nr. 1 og 2 i 1. divisjon etter endt grunnspill mot hverandre en kamp i 7 serierunder.

Poeng oppnådd i grunnspillet strykes før sluttspill.

Lag nr. 7 og 8 i sluttspillet rykker ned i 1. divisjon. Lag nr. 6 spiller kvalifiseringskamp mot vinner av sluttspillet i 1. divisjon om plass i 0. divisjon neste sesong. Kilde: Norges Fotballforbund

Brann, Vålerenga og Rosenborg gikk også sammen om et forslag til forbundstinget i høst om å vrake sluttspillet helt.

Sportslig koordinator i Rosenborg, Roar Vikvang, sa til NRK før innstillingen var klar, at de antakelig ville trekke sitt eget forslag og stille seg bak NFFs innstilling dersom de vil fjerne sluttspill-modellen:

– Vi som klubb har hatt tett og god dialog med seriekomiteen. Det er godt kjent at vi er tre klubber som har fremmet et forslag som handla om at vi ønsker å avvikle sluttspillet. Hvis forbundsstyret ender på en løsning som innstiller på å avvikle sluttspillet og lander på en serie med flere kamper kommer vi nok til å stille oss bak det og trekke forslag vårt.

Også daglig leder i Lyn, Carl Gustav Borande, håpet på en endring fra fjoråret:

– Vi er positive så lenge vi spiller tellende kamper gjennom sesongen. Det finnes gode argumenter for både dobbel og trippel.

Misnøyen snudd

«Forferdelig dårlig reklame for Toppserien. Vi blir latterliggjort.», svarte en av spillerne i Toppserien på NRKs anonyme spørreundersøkelse i fjor vår.

Undersøkelsen viste at hele 90 av 108 spillere likte sluttspillmodellen veldig dårlig.

POSITIV TIL SLUTTSPILL: Toppseriens toppscorer Elise Hove Thorsnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

En av dem som tvilte på den nye modellen var Vålerenga-spiller Elise Hove Thorsnes, men hun ble positivt overrasket:

– Jeg var veldig skeptisk til sluttspill før sesongen i fjor, men så ga det oss noen muligheter ettersom vi lå såpass langt bak Brann. Vi klarte ikke utnytte det, og heldigvis ble det en verdig vinner til slutt. Jeg er egentlig for sluttspill, men at man tar med seg poengene fra grunnserien. Det er kult å spille jevne kamper mot de beste lagene.